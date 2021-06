Molti in estate preferiscono consumare frutta fresca e dissetante. In natura ne esistono numerosi tipi su cui puntare e grazie alla globalizzazione stiamo riscoprendo frutti tipici di altri paesi.

Il classico esempio di frutto esotico è l’ananas che rievoca una perfetta atmosfera tropicale. In realtà questo frutto è presente nei nostri mercati da anni ormai, quindi non si tratta di una vera e propria scoperta.

Le sue qualità sono innumerevoli tanto che spesso è parte integrante di percorsi dimagranti per stimolare la diuresi ed eliminare i liquidi in eccesso.

Il suo punto forte è proprio la sua semplicità dato che rappresenta un frutto dolce ma con un basso apporto calorico.

Basta togliere il ciuffo superiore e la buccia per gustare immediatamente il suo sapore delicato che rinfresca il nostro palato, specialmente durante giornate afose.

Spesso però avviene che la parte centrale dell’ananas si scarti semplicemente perché è la parte più dura. Niente di più sbagliato in quanto questa parte è la più salutare.

In molti lo scartano ma il cuore di questo frutto esotico è un toccasana per la nostra bellezza e salute

Stiamo parlando del gambo dell’ananas, un potente alleato per il nostro corpo. Proprio al centro del frutto sono nascoste moltissime sostanze utili per curare ad esempio un semplice raffreddore. Inoltre dal punto di vista estetico è possibile utilizzare il gambo per creare creme contro la cellulite. Sul tema, da poco su Proiezionidiborsa abbiamo visto che siamo ancora in tempo per combattere questo fastidiosissimo inestetismo della pelle con questi semplici consigli pratici ed economici.

In molti lo scartano ma il cuore di questo frutto esotico è un toccasana per la nostra bellezza e salute soprattutto quando si parla di dolori. Proprio il gambo contiene un’alta percentuale di bromelina, cioè una sostanza che viene utilizzata in campo medico per la realizzazione dei comuni antinfiammatori.

Se ad esempio abbiamo un mal di testa che ci stordisce proviamo a preparare una tisana con il gambo dell’ananas e lo zenzero. Questi composti naturali andranno a togliere l’infiammazione ed in poco tempo spegneranno il fastidioso mal di testa.