Un meraviglioso borgo in Basilicata super economico per un weekend da sogno

L’Italia è ricca di bellezze inestimabili che andrebbero scoperte a poco a poco. Infatti tutti conosciamo le grandissime città del Bel Paese famose a livello globale. Basti pensare a Roma, Firenze, Torino, Genova o Napoli. Ma l’Italia non finisce di certo qui. Il Paese è infatti costellato di bellezze più uniche che rare che non sempre sono note come dovrebbero. In particolare, c’è una regione non troppo conosciuta che nasconde dei veri e propri gioielli. Stiamo parlando della Basilicata. In questo luogo si nascondono delle perle uniche che dovremmo assolutamente visitare per apprezzarne l’immensa bellezza.

La Basilicata è pronta ad offrire delle bellezze più uniche che rare tutte da scoprire

Come sottolineato, dunque, la Basilicata è una regione che contiene delle meraviglie uniche. Nonostante non sia molto conosciuta e in parte non ancora visitata come dovrebbe, in tantissimi si stanno accorgendo di quanto possa offrire. In particolare, i borghi che si nascondono nel Vulture, come Venosa ad esempio, possono davvero togliere il fiato. O ancora, anche i piccoli paesini come San Chirico Raparo disposti sui monti hanno dell’incredibile da offrire. Tra queste meraviglie ritroviamo anche la bellissima Accettura che, con le sue attrazioni, potrebbe farci trascorrere un fine settimana davvero da sogno.

Accettura, una meraviglia da scoprire per trascorrere dei giorni in totale relax e in piena serenità

Accettura si trova a ben 800 metri di altezza e, nello specifico, è in provincia di Matera. Oltre ad avere un’ottima posizione per chi vuole visitare il famoso Ente Parco Regionale di Gallipoli Cognato, la cittadina ha anche delle attrazioni che ci lasceranno a bocca aperta. Basti pensare, in primo luogo, al paesaggio unico che abbraccia il borgo, caratterizzato dai monti lucani e da un verde smeraldo costante. Inoltre, trovandosi proprio sulle Dolomiti Lucane, Accettura ci offre l’opportunità di visitare con percorsi guidati la bellezza della natura che la circonda. Qui potremo trascorrere giornate in totale relax o potremo dedicarci ad attività più avventurose e dinamiche, come ad esempio il trekking.

Un meraviglioso borgo in Basilicata super economico per conoscere meglio la regione e passare dei giorni bellissimi

All’interno della città, poi, potremo visitare diversi edifici storici e religiosi che sicuramente non ci lasceranno indifferenti. In primis, rimarremo meravigliati dalla Chiesa dell’Annunziata, della fine del XVI secolo, nota soprattutto per una bellissima statua di Maria con un Gesù bambino in braccio. Anche la Chiesa Madre di San Nicola è assolutamente da visitare, come anche la campana realizzata da Gaspare di Missanello del XVII secolo. La Cappella di Santa Chiara, inoltre, assieme a quella di Santa Maria dei Fiori, concluderanno un tour religioso e architettonico davvero interessante.

Girovagando per le vie della città, inoltre, potremo riscontrare la bellezza dei palazzi nobiliari. Primo fra tutti, visitiamo il Palazzo di Spagna che, grazie alla sua imponenza e alla sua eleganza, non potrà lasciarci indifferenti. Infine non possiamo perderci per nessuna ragione il Percorso dei Murales offerto dal borgo, in cui potremo ammirarne 8 creati negli ultimi anni. Dunque, ora sappiamo che esiste un meraviglioso borgo in Basilicata super economico per trascorrere dei giorni davvero speciali.