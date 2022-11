Quali scarpe scegliere in inverno per slanciare le gambe e sembrare più alte

Molti di noi sono letteralmente ossessionati dalla moda. Infatti, sappiamo bene quanto sia importante la scelta di ogni capo. L’abito, le scarpe, l’accessorio, il cappotto. Tutti questi elementi definiscono un outfit in maniera piuttosto importante. È normale che, per chi ci tiene soprattutto in modo in modo particolare, sia fondamentale curare ogni piccolo dettaglio. Ma il modo in cui ci vestiamo può determinare diversi aspetti della nostra estetica. In particolare, vestirsi in un certo modo potrebbe aiutarci a far apparire la nostra figura in modo diverso. E, soprattutto, per chi ha questo interesse, potrebbe aiutarci a rendere il nostro fisico diverso, magari anche più snello e slanciato.

I trucchi da mettere in pratica quando ci vestiamo per sembrare più magri e snelli senza alcuno sforzo

Non tutti effettivamente sanno cosa indossare per far sì che il proprio fisico appaia più snello. In questo caso, però, ci sono diversi accorgimenti che possiamo mettere in atto. Infatti, gli abiti e gli accessori giusti possono rivoluzionare in modo davvero evidente il modo in cui appare il nostro corpo. Per esempio, scegliere il cappotto giusto e soprattutto capire come indossarlo può fare davvero la differenza. Ma anche indossare i giusti pantaloni può aiutarci, soprattutto se ciò che vogliamo migliorare sono le gambe. Inoltre, non tutti prestano attenzione alle scarpe quando si vuole provare a sembrare più snelli. E in questo caso, alcuni modelli possono davvero fare la differenza.

Ecco quali scarpe scegliere durante l’inverno per apparire più magri e slanciati

Molti sono convinti che per apparire più alti e snelli sia necessario indossare i tacchi. In realtà, le cose non stanno esattamente così. Infatti, il giusto modello può fare la differenza anche senza un tacco eccessivo. La nostra altezza, in questo caso, conterà poco. L’importante sarà fare delle scelte azzeccate e mirate che ci possano aiutare a cambiare la situazione. Si tratterà, quindi, di giochi ottici per lo più, che allungheranno la nostra figura. In primis, se non siamo troppo alti, ciò che dovremmo considerare è uno stivale che arrivi fin sotto il ginocchio. Ricordiamoci di indossare uno stivale che sia aderente su tutto il polpaccio, così da sfinare la gamba e allungare la figura. Da evitare in assoluto i modelli che arrivano a metà polpaccio. In questo caso, infatti, la gamba verrebbe tagliata e l’effetto sarebbe decisamente indesiderato.

Quali scarpe scegliere in inverno per slanciare le gambe e la nostra figura in generale rendendola più snella

Ovviamente, ci sono altri modelli su cui possiamo puntare senza bisogno di indossare per forza stivali fino al ginocchio. Per esempio, durante questa stagione, vanno molto di moda i tronchetti. In questo caso, però, dobbiamo fare molta attenzione. Questo modello, infatti, rischia di accorciare la nostra figura. Dunque, non prendiamo modelli che arrivino fino all’altezza della caviglia, ma cerchiamone alcuni che siano meno alti. Inoltre, ricordiamo di abbinarli nel modo giusto. Indossarli con un paio di pantaloni neri o bianchi skinny, ci aiuterà tantissimo. Dimentichiamo i modelli con fronzoli, fiocchi o pailettes. Più la scarpa è ricca di dettagli, più le nostre gambe saranno otticamente appesantite. Ultimo accorgimento riguarda la forma della punta della scarpa. Ricordiamo sempre di scegliere scarpe con punta arrotondata. Puntiamo poi su modelli monocolore, con pochi accessori. E per quanto riguarda il colore, ricordiamoci di scegliere quelli neutri. Nero, grigio o marrone saranno l’ideale. Dunque, ecco quali scarpe scegliere in inverno per slanciare le gambe senza per forza il bisogno di indossare dei tacchi.