È possibile viaggiare gratis? Certo, ma prima è bene fare un po’ di ordine.

Viaggiare gratis è possibile se:

non si pensa solo alla comodità;

si è pronti al rischio;

si vuole socializzare.

Se nel proprio zaino, prima di partire, si è messo tutti questi propositi, allora si è pronti. Ecco i 5 modi per viaggiare gratis all’insegna dell’avventura e del divertimento.

Scambio casa

Come si può intuire, si tratta di uno scambio casa. I proprietari delle rispettive case, procedono a uno scambio dell’abitazione.

Le cose da fare sono due:

pulire la propria casa in maniera approfondita e renderla accogliente;

trovare un accordo sulla durata e il periodo di permanenza con l’altro proprietario.

Questa pratica è possibile in moltissimi paesi. Viaggiare scambiando la casa, è un po’ come vivere la vita di un altro, per un periodo di tempo limitato.

Couchsurfing

Il couchsurfing è una specie di scambio culturale. La persona che ospita, offre un letto o un divano sul quale dormire. In cambio l’ospite può offrirsi di cucinare o di pulire la casa. Questa modalità di viaggio è molto apprezzata da chi ama fare nuove conoscenze.

Housesitting

Questo particolare modo di viaggiare, consiste nel custodire case o animali domestici in assenza dei padroni.

Può capitare che delle persone si debbano assentare da casa e non abbiano nessuno al quale far annaffiare le piante o lasciare il proprio animale domestico.

Ecco è possibile offrirsi, per badare alle faccende domestiche in cambio di ospitalità gratis.

Au pair

Consiste nel prendersi cura dei figli della famiglia che ospita, durante l’orario lavorativo.Spesso viene richiesto di fare piccole commissioni, o prendersi cura della casa. Se fatto in città estere, è un’ottima occasione per affinare la lingua inglese.

Wwoofing

Questo è l’ultimo dei 5 modi per viaggiare gratis all’insegna dell’avventura e del divertimento. È un modo molto utilizzato in tutto il mondo.

Consiste nel lavorare, come volontario, un paio di ore al giorno in cambio di vitto e alloggio.