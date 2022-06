La stagione più afosa dell’anno è iniziata, e il caldo, ultimamente, è davvero esagerato. L’unico modo per sopportare meglio queste condizioni climatiche, oltre a bere tanto e consumare cibi ricchi di minerali, è scegliere abiti più leggeri. Le gambe iniziano a scoprirsi, le magliette diventano più leggere e la pelle è sempre più esposta.

La conseguenza ovvia è che ci abbronzeremo più facilmente, anche senza volerlo. Basta camminare sotto il sole per abbronzarsi e questo sarebbe sufficiente per capire la reale potenza dei raggi solari.

I rischi dei raggi solari sulla pelle

Questa esposizione così forte potrebbe mettere a serio rischio la nostra pelle. I raggi UVA e UVB, oltre a velocizzare l’invecchiamento della pelle, potrebbero causare irritazioni, ustioni e scottature.

Oltre ad aumentare il rischio di melanoma, questi problemi sono degli assoluti nemici dell’abbronzatura perfetta. La pelle danneggiata, infatti, oltre a bruciare e a creare dolore, si staccherà e ci farà dire addio alla tanto amata abbronzatura.

Per evitare problemi di salute, e per mantenere un’abbronzatura sana e bella, a lungo, gli esperti hanno diffuso 3 ottime raccomandazioni. Vediamo insieme di cosa si tratta.

I 3 consigli d’oro per abbronzarsi bene e velocemente, senza bruciarsi e mantenendo la pelle dorata anche per settimane

Avere la pelle ambrata tutto l’anno è il sogno di moltissime persone. Quando la pelle è dorata, le imperfezioni si vedono meno e tutti sembriamo più belli. Le gambe abbronzate stanno bene con ogni tipo d’abbigliamento e anche noi appariremo subito più rilassati e spensierati. È la classica “aria vacanziera”, conferita anche, e soprattutto, dalla pelle abbronzata.

Questa semplice azione è importantissima

La prima regola da seguire per avere un’abbronzatura perfetta è mettere la protezione solare ogni 2 ore circa, quando si è fuori casa. In questo modo la nostra abbronzatura aumenterà gradualmente, in modo sano e bello da vedere.

Da fare sotto la doccia in 2 minuti

Il secondo consiglio è quello di utilizzare uno scrub esfoliante, circa una volta alla settimana. Per non spendere molto denaro, si potrà preparare un ottimo scrub anche direttamente a casa, per ammorbidire anche i talloni. Questo passaggio semplicissimo si potrà eseguire comodamente sotto la doccia e aiuterà tantissimo la nostra pelle. Il processo, infatti, servirà per eliminare le cellule morte, rigenerando la pelle in profondità. La nostra abbronzatura sarà così bella da fare invidia a chi ci guarderà.

Idratare sempre e comunque

I 3 consigli d’oro per abbronzarsi bene e perfettamente toccano anche il tema dell’idratazione profonda. Ricordiamo, infatti, che la pelle del corpo deve essere ben idratata per sembrare sempre tonica e rimpolpata. Per evitare di farla seccare, quindi, alla fine della doccia potremo stendere sulla nostra pelle un olio idratante specifico. In questo modo la nostra abbronzatura sarà dorata e bella, davvero a lungo.

Lettura consigliata

Ringiovanire il viso e nascondere le macchie della pelle è facile con questi 2 cosmetici veloci da applicare