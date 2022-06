Se pensiamo a dei piatti freschi ed estivi ci viene subito in mente la caprese. Tradizione partenopea per eccellenza, il pomodoro con la mozzarella e un po’ di basilico sa subito di estate. Se aggiungiamo poi il filo d’olio giusto, allora il piatto diventa davvero divino. Oltre a questo piatto, però, ce n’è almeno un altro che tutti riconoscono come estivo e che sanno preparare. Parliamo del prosciutto e melone, che con il Parma trova la sua eccellenza naturale. Tuttavia, se vogliamo cambiare un po’ dalle solite preparazioni, c’è un antipasto davvero eccellente che possiamo preparare molto facilmente. Proprio per dire basta con la solita caprese pomodoro e mozzarella.

Ingredienti

Occorreranno:

900 grammi di patate;

5 uova;

250 grammi di tonno sott’olio;

sale e pepe nero;

erba cipollina a piacere;

qualche fogliolina di basilico;

olio extravergine di oliva;

un limone.

Preparazione

Parliamo di una sorta di insalata, fatta con tonno, patate e uova sode. Il piatto è estremamente saporito e nutriente perché si tratta di un’insalata ricchissima e gustosa. Perfetta per un pranzo di lavoro o per una cena senza troppe pretese, l’insalata in questione cambia molto rispetto alla più diffusa insalatona di riso, che ogni tanto stufa un po’.

Inoltre, questa insalata infatti è molto alla moda, dato che possiamo anche prepararla come stuzzichino per aperitivo.

Per farla bisogna cominciare dalle patate. Le lasciamo lessare per almeno mezz’ora in una pentola bella grande, mentre ne prendiamo un’altra più piccolina per far bollire le uova. Ci serviranno circa sette minuti, poi spegniamo il fuoco. Prendiamo le patate e sbucciamole, ricordandoci poi di tagliarle in pezzi molto grossolani.

Basta con la solita caprese pomodoro e mozzarella perché ci sono due ricette freschissime e facili da provare per l’estate

Passiamo alle uova, che sgusceremo e taglieremo a metà. Per quanto riguarda il tonno, invece, sgoccioliamolo e poi uniamo tutti gli ingredienti in una grande scodella. Prendiamo poi l’olio extravergine di oliva, il succo di limone e cominciamo a condire. A questo punto, prendiamo l’erba cipollina, il sale e il pepe e condiamo ulteriormente.

Per poter gustare al meglio quest’insalata dobbiamo farla riposare per almeno mezz’ora in frigo, così da permettere a tutti gli ingredienti di amalgamarsi bene insieme.

