Avere un viso luminoso, disteso e senza rughe è un desiderio per molte persone. Se la nostra pelle è curata, infatti, non tradirà la nostra reale età anagrafica e noi sembreremo sicuramente più giovani.

Il problema è che, spesso, siamo noi stessi a rovinare la nostra pelle. Tutto parte dalle nostre abitudini quotidiane.

Oltre a vizi negativi, come fumare e bere alcolici, anche lo stress e lo smog incidono molto sull’estetica del nostro viso. In più, c’è un altro elemento che pesa enormemente sulla nostra pelle: l’esposizione ai raggi solari.

Pochi ci pensano

I raggi UV, infatti, sono tra i maggiori responsabili della comparsa di rughe, ma anche delle macchie sulla pelle. Si parla di fotoinvecchiamento.

Molte persone vedono comparire sul proprio viso delle macchie, più o meno scure, rassegnandosi all’idea di averle per sempre in volto. Fortunatamente, però, non è così, perché bastano solo 2 prodotti giusti per migliorare il problema.

Ringiovanire il viso e nascondere le macchie della pelle è facile con questi 2 cosmetici veloci da applicare

Quello che vedremo non c’entra nulla con la chirurgia estetica. I trattamenti estetici, infatti, possono essere molto costosi, oltre che senza dubbio più invasivi.

Per coprire le macchie del viso sono necessari solo 2 cosmetici che tutti possiamo trovare nei negozi vicino casa. Stiamo parlando del concealer e del correttore.

Questi prodotti vengono, spesso, confusi, ma danno due risultati abbastanza diversi. Infatti, mentre il primo si limita a nascondere le macchie e le imperfezioni della pelle, il secondo le neutralizza, perché le controbilancia cromaticamente.

Se vogliamo un effetto più leggero e velato, dovremo utilizzare il concealer, mentre se volessimo una coprenza totale, sarà meglio optare per un correttore.

Perfetto anche per chi non sa truccarsi

Per coprire le macchie con un concealer non bisognerà eccedere con gli strati, ma basterà un velo di prodotto. Come abbiamo detto, il risultato non sarà perfetto, ma non dovremo comunque esagerare con l’applicazione, altrimenti rischieremo l’effetto maschera.

Se volessimo optare per un risultato perfetto, dovremmo optare per il correttore.

In questo caso, il metodo che ci tornerà utile per nascondere le macchie sul nostro viso si chiama “color correcting”. Questa tecnica si basa sulla sovrapposizione di colori opposti che, uniti, si neutralizzano a vicenda.

Per questo motivo, per neutralizzare i colori scuri di macchie o occhiaie, dovremmo utilizzare un correttore color albicocca o arancio. Se, invece, le nostre imperfezioni vireranno verso il blu, dovremo utilizzare un correttore sui toni del giallo.

Infine, esiste anche il correttore verde, che neutralizzerà le macchie rosse, come i capillari o la couperose. Ringiovanire il viso e nascondere le imperfezioni, con questi prodotti sarà facile come mai prima d’ora.

Ricordiamo, inoltre, che la tecnica migliore per spalmare correttore e concealer è picchiettare una piccola quantità di prodotti sulla parte interessata. Per farlo utilizzeremo una spugnetta da trucco o i polpastrelli.