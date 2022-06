Siamo, ormai, una popolazione di gente connessa al telefonino. In media, passiamo 6,09 ore su internet e, di queste, ben 2 ore e 27 minuti sono riservate ai social network. Del resto, ormai si pubblicano foto di persone che si fotografano allo specchio mentre si fanno il selfie. La foto nella foto, insomma. Sentiamo il bisogno di aprire Facebook e dire la nostra su tutto. Basta che ci sia un argomento trend e tutti dobbiamo partecipare nella discussione; spesso, senza cognizione di causa.

Una seccatura non da poco quando cercano di sostituirci nei nostri profili

Un po’ come la famosa frase che in Italia sono tutti commissari tecnici. Ecco, sui social sono tutti esperti di qualsiasi argomento. Basta poter dire la propria. Un italiano su due ha dichiarato di usare Facebook. Instagram, invece, è utilizzato dal 42% della popolazione italiana. Insomma, con simili cifre, purtroppo, è quasi normale che i truffatori si diano da fare per cercare di violare gli account.

Infatti, in tanti si ritrovano gli account bloccati, per questo motivo vediamo come ripristinare e proteggere il profilo Facebook o Instagram hackerato. Non passa, ormai, giorno che qualcuno dei nostri contatti non segnali di avere il profilo hackerato. Di vedersi pubblicare, ad esempio, contenuti non suoi, dai quali è costretto a prendere le distanze. Addirittura, di ritrovarsi la email cambiata, senza possibilità, quindi, di accedere al suo profilo.

I cyber criminali, rubandoci l’identità, possono anche sottrarci dati sensibili. Come accorgersi? A volte, ci cambiano subito la password, che ci avevano rubato, impedendoci di entrare. Altre, invece, mandano dei post a nome nostro. Quante volte capita che dei nostri amici ricevano messaggi nei quali li invitiamo a sottoscrivere determinati prestiti finanziari o altro. O, peggio ancora, veniamo contattati con ricatto, come con delle email in cui, ad esempio, ci minacciano di diffondere nostri video privati.

Come ripristinare e proteggere il profilo Facebook o Instagram hackerato e che ci hanno bloccato con richiesta di riscatto

Per ovviare a questo problema, apriamo il menù Impostazioni di Facebook, selezioniamo “Protezione e Accesso” e “Dove hai effettuato l’accesso”. Così da scoprire quando e dove è stato usato il nostro profilo. Anche dal “Registro attività” possiamo vedere se qualcuno ha scritto o fatto cose al posto nostro. A questo punto, possiamo segnalarlo a Facebook chiedendo assistenza.

Se ci hanno rubato le credenziali, esiste una pagina di supporto di Facebook con varie opzioni messe a disposizione per ripristinare il vecchio account. Se, invece, non ci hanno cambiato la password, facciamolo noi, subito. Che dovrà essere complessa e alfanumerica e non dovrà contenere dati a noi riconducibili. Fondamentale è anche abilitare l’autenticazione a due fattori. Possiamo, volendo, anche richiedere a Facebook di notificarci gli accessi non voluti e scegliere tre amici che potranno aiutarci a ripristinare il profilo hackerato.

E per Instagram? Dal cellulare dal quale facciamo l’accesso clicchiamo su “Password dimenticata”. Dovremo inserire delle informazioni. Quasi sicuramente uscirà una schermata con scritto “nome utente non trovato”. Chiediamo ulteriore assistenza. Così ci appare un form dove dovremo indicare i nostri dati registrati spiegando cosa ci è accaduto. Dovrebbe arrivare una email con la quale ci viene richiesto di mandare una foto con un foglio dove indicare codice inviato da loro e nome utente. Dopo qualche tempo, dovrebbe arrivarci una email con link di ripristino.

