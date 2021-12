Basta una pigna e un tappo di sughero per far felici i bambini e creare una magica atmosfera natalizia

In molte famiglie questi sono i giorni più belli dell’anno. I bambini vengono viziati dai parenti con visite e doni da riporre sotto all’albero ed apertivi e cene spettacolari dove la convivialità e la buona forchetta sono all’ordine del giorno.

L’aria natalizia fa bene proprio a tutti ed è proprio in questo periodo che si passa molto tempo in famiglia dando sfogo alla creatività con tanti lavoretti da fare in casa. Molti di questi sono realizzati proprio in funzione di queste feste, con varie decorazioni per abbellire la casa.

E cosa c’è di meglio che creare insieme ai più piccoli di casa? In questo modo si possono tenere impegnati e possono trarre molta soddisfazione dal lavoro ottenuto.

Come decorare la casa con dei lavoretti fai da te da far fare ai più piccoli

Non le solite decorazioni per l’albero di natale, ma queste che faranno impazzire proprio tutti. Basta semplicemente una pigna ed un tappo di sughero per far davvero felici i bambini e creare una magica atmosfera natalizia.

Si tratta di piccole creazioni da utilizzare come segnaposto o come dei semplici e raffinati soprammobili per abbellire la casa in questi fantastici giorni. Un piccolo alberello fatto esclusivamente a costo zero con l’arte del riciclo che sorprenderà tutti.

Ecco cosa occorre per realizzare questi semplici lavoretti natalizi:

Una pigna

Un pennello

Tempera verde e bianca

Spazzolino da denti

Colla a caldo

Un tappo di sughero

Preparazione

Iniziare dalle pigne che possono essere anche recuperate durante una passeggiata all’aperto. Per quelle chiuse, che contengono i pinoli, si possono aprire con la fiamma del camino e del fornello della cucina che dovrà essere ricoperto dalla carta di alluminio per non rovinarlo.

Un’altra soluzione per aprire le pigne è quella di inserirle su una teglia e infornarle per circa 10 minuti a 50°C. facendo attenzione che non brucino. In tutti i modi appena elencati, il calore farà aprire pian piano la pigna sciogliendo la resina.

Quando la pigna sarà ben aperta, lasciarla raffreddare e staccare i pezzetti alla base ottenendo così il nostro piccolo alberello. Il tappo di sughero potrà essere applicato alla base dove, sono stati tolti i pezzetti, con la colla a caldo.

Arrivati fin qui, non resta altro che decorare l’alberello. Quindi dipingerlo con il colore verde e per l’effetto neve intingere lo spazzolino da denti nel colore bianco e con il pollice farlo schizzare a piccole dosi. Per ottenere un effetto naturale, fare questo passaggio dall’alto.

