Nel pensare al menù per il pranzo o la cena di una festività è semplice cadere nei soliti luoghi comuni gastronomici. Se si parla di antipasti a base di pesce, spesso i primi e gli unici a venirci in mente sono piatti come cocktail di gamberi e le capesante gratinate.

Stavolta però diciamo basta alle solite capesante a Natale, ecco 3 antipasti a base di pesce da proporre durante le feste. Per spezzare la monotonia, proponiamo delle ricette altrettanto semplici e veloci con tre diversi tipi di pesce: il tonno, i gamberi e il baccalà.

Li si potrà poi mangiare accompagnandoli ad uno tra questi vini che consigliamo da abbinare a questo tipo di piatti.

Tartàre di tonno rosso con avocado

Una tartàre (tartara in italiano) è una preparazione di carne o pesce crudo finemente tritato. In questo caso useremo il tonno rosso, considerata una delle tipologie più pregiate di questo pesce. Lo accompagneremo con l’avocado, un frutto tropicale che negli ultimi anni sta trovando posto in molte ricette natalizie.

Ingredienti per 4 persone

400 g di filetto di tonno rosso già abbattuto;

1 avocado;

2 cucchiai di salsa di soia;

sale, pepe, erba cipollina, olio extravergine di oliva, semi di sesamo q.b.

Procedimento

Tagliare il tonno in dadini dopo averlo scongelato. Intanto, lavare l’erba cipollina e sminuzzarla finemente. Prendere una terrina e mettere al suo interno il tonno, versarci un paio di cucchiai di salsa di soia, il succo di un limone, tre cucchiai di olio extravergine di oliva e mescolare con cura. Coprire la terrina con della pellicola trasparente e lasciar riposare in frigorifero per venti minuti.

Usare questo lasso di tempo per tagliare l’avocado a metà nel senso della lunghezza e toglierne osso centrale e buccia per ricavarne la polpa. Condire quest’ultima con olio, pepe e sale e mescolare. Trascorsi i venti minuti, rimuovere la tartara di tonno dal frigorifero.

Prendere un coppapasta, che servirà a dare la forma giusta alla preparazione. Versare al suo interno la polpa di avocado, premerla leggermente con un cucchiaio e poi aggiungere la tartara di tonno fatta marinare in precedenza. Spolverare con semi di sesamo ed erba cipollina.

Code di gambero al sesamo con salsa agrodolce

Questa ricetta, che richiama sapori tipicamente orientali, è ottima per proporre un antipasto natalizio un po’ diverso dal solito.

Ingredienti per 4 persone

500 g di gamberi;

1 albume;

q.b. semi di sesamo, olio EVO, sale.

Salsa agrodolce

80 ml di aceto di mele;

80 ml di acqua;

50 g di salsa di pomodoro;

1 cucchiaio di maizena

80 g di zucchero.

Procedimento

Per preparare la salsa agrodolce, mettere in un tegame tutti quanti gli ingredienti elencati in precedenza e cuocerli a fuoco dolce, girando con la frusta fino ad ottenere una crema densa. Fatto ciò, non resterà che farla raffreddare e intanto procedere con la preparazione.

Pulire i gamberi e inciderli rimuovendo il budello nero lungo la loro schiena. Sbattere l’albume d’uovo con un pizzico di sale, passare i gamberi nell’albume e poi nei semi di sesamo. Disporli su una teglia rivestita di carta forno e irrorarli con un filo di olio extravergine d’oliva. Infine, infornarli a 200° in forno statico per una decina di minuti e servirli accompagnati da una ciotolina di salsa agrodolce.

Il terzo antipasto che proponiamo sono le frittelle di baccalà.

Prima di procedere con la preparazione, attenzione a seguire il giusto procedimento per dissalare il baccalà ed evitare di ritrovarsi con del pesce salatissimo e a malapena mangiabile. Chi ha poca familiarità con le fritture potrebbe consultare questi trucchi per ottenere una frittura croccante e asciutta, perfetta per ogni ricetta.

Ingredienti per 6 persone

300 g di baccalà ammollato e pulito;

200 g di farina 00;

200 g di acqua;

8 g di lievito di birra fresco;

q.b. sale e olio per friggere

Procedimento

Lessare il baccalà per una ventina di minuti, scolarlo, farlo raffreddare e pulirlo. Tagliarlo in pezzi piccoli. Sciogliere il lievito in acqua tiepida e aggiungendo farina e un po’ di sale. Lavorare con la frusta fino ad ottenere una pastella omogenea e densa. Aggiungere il baccalà e amalgamare il tutto.

Coprire la ciotola con della pellicola e lasciarla riposare per circa quattro ore. Al termine di questo lasso di tempo, scaldare dell’olio per fritture in una padella dai bordi alti e versare al suo interno un po’ di pastella.

Friggere fino a doratura, girando le frittelle di tanto in tanto. A mano a mano che finiscono di cuocere, farle asciugare sulla carta assorbente.