Amor vincit omnia diceva il poeta Virgilio con una frase che è rimasta tra le più veritiere di tutti i tempi. Si dice infatti che l’amore, quello vero, riesca a superare ogni sfida e andare oltre ciò che la mente razionale può vedere e sentire.

Gli inguaribili romantici saranno certamente d’accordo con questo pensiero, ma qualcun altro potrebbe storcere il naso e avere da ridire. Al di là delle interpretazioni soggettive di ciascuno di noi e delle proprie esperienze personali, è comunque impossibile negare che l’amore vero esista eccome.

Tuttavia, è importante considerare anche la compatibilità tra le persone, che potrebbe dipendere da tanti fattori, come il segno zodiacale. Infatti, si è notato che alcuni segni sono in perfetta sintonia tra loro e formano coppie infuocate sotto le coperte. Tra queste, Noi della Redazione ci siamo concentrati su due segni in particolare, che sembrano formare un’unione scintillante. Vediamo quali sono.

Fanno scintille sotto le lenzuola questi due segni zodiacali attratti da una passione travolgente

Stiamo parlando di due segni d’acqua, caratterizzati da una forte emotività e dall’influsso di Marte e della luna: cancro e scorpione. Il cancro è molto chiuso e diffidente, mentre lo scorpione tende a buttarsi con più facilità e rappresenta il “trascinatore” della coppia. In questo modo, i due riescono ad equilibrarsi, anche se a volte sembrano un vero fiume in piena. Difatti, sono entrambi molto sensibili e si lasciano trasportare da ogni tipo di emozione, positiva o negativa che sia. Ecco perché vivono tutto all’estremo, dall’affetto più profondo ai litigi più accesi, ma è proprio questa esagerazione che li unisce in modo quasi viscerale.

Tra fuoco e fiamme

Fanno scintille sotto le lenzuola questi due segni zodiacali attratti da una passione travolgente e uniti da un sentimento puro e senza fronzoli. Cancro e scorpione trovano un’armonia tale da fidarsi ciecamente l’uno dell’altro e raccontarsi i segreti più intimi.

Attenzione però, perché tra fuoco e fiamme spesso si rischia di bruciarsi, specialmente se non ci si trova d’accordo su qualcosa. Nonostante la forte unione, i due potrebbero avere problemi di comunicazione e di comprensione reciproca, talvolta causata dalla paura. Si sa infatti che quando si ama si diventa spesso insicuri e fragili. La paura dell’abbandono è tipica di molti nati sotto il segno del cancro e non è facile saperli prendere nei loro momenti di massimo sconforto.

In realtà, bastano un abbraccio e uno sguardo sincero ed ecco che sarà subito pace fatta e che la passione non tarderà a scoppiare.