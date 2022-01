Il tanto agognato 2022 è finalmente arrivato e tutti ci aspettiamo che sia l’anno buono per mettere fine una volta per tutte al Covid 19. D’altra parte, ciascuno di noi ripone tante speranze nell’anno appena iniziato, dal punto di vista lavorativo ma anche sentimentale e sociale.

Ma come possiamo sapere se il 2022 ci porterà buone novelle, quantomeno nei rapporti d’amore? Un modo c’è ed è ovviamente l’oroscopo.

Già verso i primi di dicembre, in tanti cominciamo a cercare su internet come procederà la nostra vita nei mesi a venire.

Noi della Redazione ci siamo interrogati soprattutto sul destino di un segno in particolare, molto tenace e considerato tra i più forti dello zodiaco. Ci riferiamo allo scorpione e alla sua affinità con gli altri segni, ecco cosa abbiamo scoperto.

Scorpione e oroscopo 2022, compatibilità alle stelle e affinità pazzesca con questi 2 insospettabili segni zodiacali

Cominciamo dal primo, il segno di terra per eccellenza: la Vergine. Razionali e analitici, i nati sotto la vergine sono ottimi compagni di vita, che riescono a sedare gli animi irrequieti dei loro partner.

Proprio lo Scorpione, vivrà un periodo molto stressante in questi primi mesi dell’anno, che tuttavia gli porteranno grandi risultati in termini economici e professionali. La tensione di questa fase dell’anno troverà un grande sollievo nella Vergine, che saprà offrire la sua spalla ma essere anche deciso quando serve.

Sembra strano da credere, se pensiamo che i nati nel segno della terra tendono talvolta a lasciarsi andare ad importanti sbalzi emotivi.

Questo nuovo anno, però, svelerà tante sorprese e lati caratteriali probabilmente inaspettati.

Passiamo adesso alla seconda affinità, stavolta con un segno d’acqua proprio come lo scorpione.

Fuoco e fiamme bis

Scorpione e oroscopo 2022, compatibilità alle stelle e affinità pazzesca con questi 2 insospettabili segni zodiacali, di cui uno molto sensibile. Ci riferiamo al Cancro, tanto emotivo e piagnucolone quanto determinato e testardo.

Verso la fine del 2021, Cancro e Scorpione hanno attraversato una fase difficile, fatta di frequenti incomprensioni spesso sfociate in litigi. La loro passionalità e gli eccessi che li contraddistinguono, fanno nascere spesso scontri che sembrano irrisolvibili. Tuttavia, come abbiamo detto in un precedente articolo, tra questi due segni d’acqua esiste anche una passione irrefrenabile che riesce a tenerli uniti. Sappiamo bene che spesso l’affetto non basta, ma ci risulta che nei mesi a venire, Scorpione e Cancro riusciranno a trovare un giusto equilibrio.

Nell’attesa di scoprire qualcosa di più, ci auguriamo che questo nuovo anno sia ricco di gioia, serenità e soprattutto tanta felicità.