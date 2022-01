La maggior parte degli oggetti che vengono riposti in soffitta, o in cantina, spesso ci finiscono per inutilità, o perché sono stati superati dal tempo. Ciò che non tutti sanno, però, è che alcuni di essi, oggi, potrebbero valere davvero una fortuna.

Tra gli oggetti più comuni che potremmo trovare in casa vi sono vecchi arnesi, manufatti ed articoli ereditati, ad esempio, dai nonni. Alcuni di essi potrebbero valere davvero tantissimi soldi, specie se mantenuti in ottimo stato di conservazione.

Fra questi oggetti potrebbero nascondersi, ad esempio, dei pezzi rarissimi, come questi gettoni telefonici. Oppure, potremmo trovare delle monete che, se in Fior Di Conio, potrebbero valere un tesoro. Una su tutte, questa moneta da 100 lire che attualmente vale molto più dei diamanti.

Senza però andare troppo indietro nel tempo, esistono anche oggetti relativamente recenti, che nel tempo hanno acquisito grande valore. Su ProiezionidiBorsa, ad esempio, abbiamo già visto che chi ha buttato questi vecchi cellulari, adesso si sta mangiando le mani perché valgono tantissimo. A breve scopriremo altri oggetti che forse molti utilizzavano come giocattoli ma che adesso hanno un valore inestimabile.

Infatti, non tutti sanno che questi oggetti valgono un sacco di soldi anche se possono sembrare semplici giocattoli

Come abbiamo appena visto, esistono tantissimi oggetti appartenenti al passato e che ora potrebbero valere molti soldi. Basti pensare anche ai vecchi vinili, ai libri, ai fumetti, ai videogiochi, alle consolle e così via. In questo articolo, però, vedremo che esistono anche vecchi modellini di automobili che, con il passare degli anni, hanno raggiunto cifre da capogiro.

Tra i modellini più preziosi possiamo trovarne alcuni in scala 1:64 rispetto ai veicoli originari.

Ad esempio, abbiamo la Mercedes Benz 230 SL del 1967 che vale più di 6.000 euro; o l’Opel Diplomat del 1966, che vale oltre 7.500 euro.

In scala 1:8, invece, abbiamo la Jaguar Lightweight del 1963 e la Mercedes-Benz del 1955 che valgono ciascuna più di 17.000 euro.

Fra i modelli più prestigiosi abbiamo anche le famosissime Dinky Toys che rivoluzionarono questo mercato già dai primi anni del ‘900. Uno dei modellini più costosi è quello di un camion prebellico del tipo 22 che potrebbe valere più di 26.000 euro.

Quindi, non tutti sanno che questi oggetti valgono un sacco di soldi anche se possono sembrare semplici giocattoli. Per chi non dovesse possedere modellini di valore, ma fosse comunque interessato a collezionarne, sul web può trovare tantissimi siti specializzati dove poter fare grandi affari. Consigliamo però di interfacciarsi solo con aziende autorevoli o collezionisti privati seri, perché le fregature sono sempre dietro l’angolo.