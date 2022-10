Come scegliere la misura giusta di reggiseno per valorizzare il seno

Scegliere gli abiti giusti per la forma del proprio fisico aiuta a sottolinearne gli aspetti più positivi. Anche la scelta del reggiseno è molto importante a questo fine. Permette non solo di sostenere ma anche di valorizzare la forma e le dimensioni del proprio seno.

Per questo motivo bisogna sapere come scegliere la misura giusta di quest’indumento. Ciò vuol dire che deve essere sia di una taglia adeguata e quindi adattarsi alla larghezza del busto sia avere coppe delle giuste dimensioni per contenere adeguatamente il seno. La prima misura si indica con i numeri romani e l’altra con delle lettere dell’alfabeto.

Si tenga conto che in questa guida faremo sempre riferimento alle misure di reggiseno italiane e che in caso si effettuino acquisti all’estero potrebbe essere necessario informarsi sulle unità di misura adottate.

Come calcolare la taglia

Il primo passo è armarsi di un metro da sarta. Fatto ciò, misurare la circonferenza del proprio torace. Per farlo, basterà passare il metro al di sotto del proprio seno.

Una volta ottenuta questa misura, non resta che fare un semplice calcolo matematico. Bisogna cioè sottrarvi il numero 60 e dividere il risultato per 5, approssimando la cifra ottenuta per eccesso. In base a quest’ultima, si apprenderà la propria taglia di reggiseno tenendo conto che:

65 cm = taglia I;

70 cm = taglia II;

75 cm = taglia III;

80 cm = taglia IV;

85 cm = taglia V;

90 cm = taglia VI;

95 cm = taglia VII;

100 cm = taglia VIII.

Come scegliere la misura giusta delle coppe

Anche in questo caso serve un metro da sarta. Bisogna però usarlo per misurare la circonferenza del proprio seno, disponendolo all’altezza dei capezzoli. Sottrarre la misura della circonferenza del seno a quella del torace a cui si è precedentemente sommata la cifra di 12,5 centimetri. In base al risultato, si verrà a conoscenza della misura giusta per le coppe del reggiseno:

0 cm = coppa AA;

2,5 cm = coppa A;

5 cm = coppa B;

7,5 cm = coppa C;

10 cm = coppa D;

12,5 cm = coppa E;

15 cm = coppa F;

17,5 cm = coppa FF;

20 cm = coppa G.

Altri consigli per scegliere il reggiseno migliore per valorizzare un seno piccolo o grande

Il seno, che sia piccolo o grande, deve essere opportunamente valorizzato. Nel primo caso sarebbe meglio prediligere modelli il cui bordo aderisca completamente alla parte superiore del seno. Potrebbe essere inoltre utile utilizzare delle lunette di gommapiuma per spingerlo verso l’alto e dare quindi l’idea che sia più voluminoso. Modelli di reggiseno molto fascianti o a triangolo possono essere di grande aiuto per valorizzare un seno piccolo. In alternativa, è possibile sceglierne uno dotato di push-up e imbottitura, che lo solleveranno facendolo apparire più voluminoso.

Chi ha un seno più abbondante dovrebbe invece prediligere modelli che possano dargli il giusto contenimento e sostegno. Un modello che è possibile adottare in questi casi è quello a balconcino, meglio ancora se dotato di spalline larghe. Meglio evitare, invece, reggiseni con tessuto troppo morbido, incapaci di garantire un sostegno adeguato.

Lettura consigliata

Sembrare più alta anche senza usare gli scomodi tacchi è possibile grazie a questi geniali trucchi da veri intenditori