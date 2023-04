Hai provato a bere il buon caffè che ama Can Yaman? Scopri come farlo e una curiosità legata al sale

C’è un rito quotidiano a cui pochi sanno rinunciare. Bere il caffè, infatti, è spesso indispensabile per affrontare la giornata. Questa bevanda si può preparare in molti modi. Tra tanti, nel Paese di origine di Can Yaman si ottiene con un metodo tradizionale. Scopriamo quale e un’usanza curiosa.

Con gli occhi ancora impastati di sonno la mattina spesso ci dirigiamo in cucina. Il primo pensiero è quello di preparare la moka. L’aroma del caffè per la casa è un profumo inebriante. Possiamo preferire alla classica caffettiera la macchinetta del caffè espresso o la cuccuma napoletana. Altrimenti, si può sempre fare un salto al bar. C’è anche un altro modo per preparare una delle bevande più amate. Si tratterebbe del caffè all’orientale noto anche come caffè alla turca. Ultimamente associamo alla Turchia il volto di un attore, Can Yaman. Laureato in giurisprudenza, si rende presto conto di preferire la recitazione alle aule del tribunale. È diventato famoso grazie ad alcune serie tv come Bitter Sweet Ingredienti d’amore e DayDreamer-Le ali del sogno.

Yaman è apparso in alcuni spot per una famosa marca italiana di pasta insieme a Claudia Gerini ed è stato fidanzato con Diletta Leotta. L’abbiamo pure visto accanto a Francesca Chillemi in Viola come il mare. Infine, ha da poco finito di girare El Turco, serie tv Disney Plus che uscirà prossimamente. L’indiscussa bellezza del bravo attore si accompagna al suo impegno sociale.

Hai provato a bere il buon caffè che ama Can? Ecco come si fa

In questi giorni Can Yaman è impegnato in giro per l’Italia per l’Associazione Can Yaman for Children ets. Incontra giovani e raccoglie fondi per aiutare i minori in difficoltà sociosanitaria.

In molte foto sui social l’attore turco si vede mentre sorseggia un caffè. In un’intervista a Sorrisi Can Yaman avrebbe confessato questa sua passione, probabilmente pensando con nostalgia a quello del suo Paese.

Secondo le linee guida SCAA (Specialty Coffee Association of America) e SCAE (Specialty Coffee Association of Europe) il caffè alla turca si preparerebbe così:

mettere per una tazzina circa 8 g di caffè macinato fine con tostatura media nel cezve o ibrik. Si tratta di un bricco classico in rame oppure ottone con un manico lungo;

aggiungere 65 ml d’acqua e girare il tutto;

porre il contenitore su una fiamma per 2 o 2.30 minuti;

togliere dal fuoco quando comincia a salire la crema senza far raggiungere il bollore.

A questo punto bisogna inclinare una tazzina precedentemente raffreddata e versarvi il caffè.

Come servire il caffè turco e un’usanza tradizionale

Hai provato a bere il buon caffè che ama Can? Puoi farlo in questo modo. Il caffè turco si dovrebbe servire con un bicchiere d’acqua e dolcetti simili a gelatine di frutta. Se si vuole bere il caffè alla turca dolce, è bene aggiungere lo zucchero all’inizio insieme alla polvere. Questa bevanda preparata con il cezve ha un gusto intenso. C’è una tradizione curiosa e particolare legata ad essa. Quando una ragazza turca riceve a casa della famiglia il futuro marito con il suocero, deve preparare personalmente il caffè. In tal modo rende nota la sua bravura. Nella tazzina dell’innamorato metterà il sale al posto dello zucchero per testare il suo carattere. Se il ragazzo lo beve tranquillamente verrà reputato come un uomo paziente.