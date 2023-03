I 5 migliori caffè per la moka da comprare al supermercato e i trucchi per farlo bene a casa

Una delle bevande più amate è il caffè. Berlo in ufficio o al bar è una pausa a cui pochi rinunciano ogni giorno. Si vende in grani, in polvere e in diversi formati. Scopriamo i migliori che possiamo comprare facilmente al supermercato.

Tra tante piante utili all’uomo forse la più coltivata e apprezzata è quella del caffè. I suoi semi si sottopongono alla torrefazione. Dopo averli macinati si ottiene la preziosa polvere.

L’abitudine di bere una tazzina di questo liquido nero fa parte della vita di molte persone al Mondo. Lungo, corto, espresso, all’americana, macchiato, corretto che sia, è un piacere a cui si rinuncia malvolentieri.

Quante tazzine di caffè al giorno possiamo bere? Ha dei benefici? In generale si potrebbero bere al massimo 3 tazzine di caffè durante una giornata. Secondo gli esperti di Humanitas, questa bevanda potrebbe avere effetti positivi. Ad esempio, aiuterebbe la digestione, stimolerebbe il sistema nervoso e la concentrazione. Conterrebbe anche sostanze antiossidanti. Sarebbe da evitare ad esempio in presenza di malattie all’apparato digerente, al sistema nervoso, al cuore. Si sconsiglia soprattutto ai bambini. Consultiamo il medico per eventuali dubbi.

I 5 migliori caffè per la moka per qualità-prezzo

Con la sempre maggiore reperibilità di macchine per caffè espresso a prezzi abbordabili, la moka si usa un po’ meno. Abbiamo a disposizione capsule e cialde per ottenere in poco tempo una tazzina fumante.

Svegliarsi e sentire nell’aria l’aroma della nostra amata bevanda è diverso se si prepara con la moka. Il rituale più lento, l’attesa che il caffè salga e versarlo con cura nelle tazzine sono piaceri unici. Vogliamo quindi il meglio per apprezzarlo al massimo. Secondo i test dell’associazione Altroconsumo i migliori caffè per qualità-prezzo sarebbero questi:

Lavazza Qualità Rossa;

Conad Qualità Classica;

Splendid Classico;

Caffè Motta Gusto Classico;

Carrefour Caffè Classico.

Il prezzo oscillerebbe dai 2,00 ai 4,00 per una confezione da 250 g.Sarebbero caffè che possiamo comprare al supermercato, magari anche in offerta in alcuni periodi dell’anno.

Come preparare con la moka

Dopo aver visto quali sarebbero i 5 migliori caffè per la moka passiamo alla sua preparazione.

A casa è bello concederci piacevoli pause bevendolo da soli o in compagnia.

Per prima cosa abbiamo bisogno di una buona miscela, poi controlliamo la caffettiera. Occhio alle guarnizioni usurate. Riempiamo la parte inferiore della caffettiera, il bollitore, con acqua fredda, meglio se poco calcarea. Arriviamo fino alla valvola. Inseriamo il filtro e mettiamo la polvere di caffè. Ce ne servono circa 6 g per tazza. Facciamo una collinetta senza pressare. Avvitiamo il raccoglitore e mettiamo sul fuoco la moka. Il fuoco dev’essere basso. Appena il liquido inizia a salire e a fare il tipico borbottio, togliamola dal fuoco. Prima di versare il caffè nelle tazze giriamolo con un cucchiaino. Possiamo accompagnare il nostro momento di relax con un cioccolatino fondente o dei biscottini. Laviamo con cura la caffettiera con semplice acqua. Rimontiamola solo dopo averla ben asciugata.