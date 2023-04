Come vestirsi bene ad aprile e a Pasqua copiando il look di Diletta Leotta spendendo poco e valorizzando le curve

Come vestirsi bene ad aprile e a Pasqua come Diletta Leotta-proiezionidiborsa.it

Con l’arrivo della primavera si cambia look. Si può scegliere di tagliare i capelli oppure no, ma l’outfit senza dubbio si alleggerisce. Il mese di aprile presenta a volte giornate calde e altre piovose. Prendiamo spunto dagli outfit preferiti da Diletta Leotta per vestirci bene.

Siamo ormai in primavera, la stagione di passaggio che ci porterà all’estate. Il tepore ci invita a coprirci meno. Alleggeriamo il look, quindi, anche se a volte piove oppure la sera fa ancora freddo. Come possiamo vestirci comode ma eleganti? Potremmo copiare qualche outfit da un personaggio famoso. Pensiamo a Diletta Leotta. La conduttrice televisiva e radiofonica accresce di anno in anno il suo successo e in molti l’apprezzano. Oltre ad aver dato prova di professionalità è simpatica. Fanno sempre notizia anche le sue relazioni amorose, pensiamo a quella con l’attore Can Yaman. Al momento fa coppia fissa con il portiere Loris Karius. Pochi giorni fa hanno annunciato l’arrivo di un bambino. Diletta Leotta è anche una bella donna. Fa molto sport e valorizza le sue forme con outfit diversi.

Come vestirsi bene ad aprile e a Pasqua copiando il look della Leotta

Nel mese di aprile appena iniziato avremo tante occasioni per uscire. Possiamo approfittare del bel tempo e delle festività. Per vestirci in modo carino lasciamoci ispirare da qualche outfit sfoggiato da Diletta Leotta. Spesso indossa ad esempio un crop top. Mettiamone uno di cotone bianco oppure di lana ma leggero. Sotto copiamo i suoi pantaloni cargo. Sono molto comodi e vanno di moda. Neri sono eleganti e si abbinano bene con il bianco o le stampe colorate.

La Leotta indossa anche volentieri bluse e camicie. In primavera sono ideali per un look chic e comodo. Possiamo metterle con gonne svasate, plissettate, a ruota, mini e midi. Stanno bene anche se le indossiamo sopra i jeans skinny o larghi.

Altre idee

Nel caso preferissimo i vestiti, Diletta Leotta ne sfoggia sempre di tanti tipi. I suoi abiti sono spesso aderenti e mettono in risalto le sue forme. La scollatura può essere a cuore, quadrata o a V, con maniche lunghe o corte o con le bretelline. La nota conduttrice usa anche il capospalla. Giacche, cappotti e trench possono ancora essere utili in primavera.

Molto belle anche le jumpsuit, le tute abbottonate o meno sul davanti, magari con una cintura che segna la vita. La Leotta ne ha tante chic e anche più casual.

Ecco, quindi, come vestirsi bene ad aprile e a Pasqua con dei capi d’abbigliamento economici ma d’effetto, copiando un po’ il look della bella Leotta.