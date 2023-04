Incoronata nel 2023 come città più accogliente del Mondo questo paradiso tutto italiano tanto caro a Domenico Modugno

La nuova indagine di Booking ha rivelato quali sono le città più accoglienti del 2023 e l’Italia è di nuovo protagonista. Dopo la vittoria di Matera lo scorso anno, un’altra località speciale si posiziona al primo posto. La nostra penisola continua a essere un punto di riferimento per turisti e viaggiatori. Incoronata nel 2023 come città più accogliente del Mondo, scopriamo di più.

Si tratta di un premio prestigioso visto che si basa sull’analisi di più di 200 milioni di recensioni che turisti e viaggiatori hanno rilasciato dopo una vacanza. Quest’anno si è tenuto conto anche di un ulteriore elemento cioè la sostenibilità. I viaggi sostenibili sono sempre più importanti per continuare a promuovere il turismo senza smettere di rispettare le bellezze del nostro Pianeta.

Comune meraviglioso della Puglia, Polignano a Mare è stata incoronata nel 2023 come città più accogliente del Mondo. Mare cristallino, clima ideale, spiagge da sogno, quando viaggiamo il comune pugliese è in grado di accoglierci come nessun altro posto secondo i turisti. Nella speciale classifica ha preceduto Hualien e San Sebastian.

Concerti e scogliere

Tra i suoi cittadini più famosi c’è senz’altro Domenico Modugno che ha sempre considerato Polignano a Mare un porto sicuro in cui tornare. Il cantante che ci ha regalato Volare con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1958 non ha mai perso di vista le sue origini. Ha collaborato per anni con un Cittadino Onorario di Polignano a Mare, Franco Migliacci con cui ha scritto questa canzone così rappresentativa della nostra penisola. Migliacci è considerato senza alcun dubbio il più grande autore italiano. Nel 1993 Modugno ha tenuto a Polignano a Mare l’ultimo concerto della sua carriera, un grande evento svoltosi di fronte a 80 mila persone. all’interno della manifestazione Modugno torna a casa.

Polignano a Mare non ha nulla da invidiare alle più belle località turistiche grazie agli scorci naturalistici e alle attrazioni. Centro storico affascinante, grotte e paesaggi incontaminati, altissime scogliere da cui assistere a meravigliosi tramonti, il panorama di Lama Monachile svetta su tutti per la sua bellezza. Spesso da queste scogliere abbiamo assistito alle manifestazioni della Red Bull Cliff Diving che ha visto impegnati i più coraggiosi atleti a livello mondiale.

Incoronata nel 2023 come città più accogliente del Mondo

Cala Porto è la spiaggia più famosa di Polignano a Mare e si trova al centro della città. È formata da una distesa di ciottoli bianchi sulla via Traiana che collegava la località di mare a Roma e Brindisi durante il periodo imperiale. Fare il bagno, passeggiare nelle tante calette e mangiare una delle specialità del posto rendono la vacanza un vero sogno. A Polignano i ristoratori sono impegnati nel tentativo di far sentire i turisti a casa. E il lavoro da i suoi frutti.

Riso con patate e cozze, crudi di mare, fave e cicoria e parmigiana i piatti più richiesti. Dopo i pasti il caffè speciale di Polignano a Mare è impossibile da perdere. Tutti i ristoranti hanno queste specialità e i prezzi, al netto dei fenomeni inflazionisti degli ultimi periodi, sono molto contenuti. Anche dormire in questa splendida località turistica non ci porterà al fallimento. Un hotel 3 stelle costa in media 90 euro a notte. Chi può permetterselo paga 180 euro a notte per un 4 stelle e arriva a pagare 1.078 euro a notte un hotel 5 stelle. È possibile trovare Bed & Breakfast vicino alle spiagge a prezzi di 60 euro a notte. I mesi di bassa stagione sono quelli consigliati, oltre a evitare i flussi del turismo di massa possiamo trovare prezzi ribassati del 20%.