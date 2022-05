È innegabile che alcuni ingredienti siano particolarmente versatili in cucina e tra questi rientra senza dubbio la carne di pollo.

Può essere cotto in versione fritta, arrosto, alla griglia o al vapore e si sposa benissimo con le patate, ma non disdegna altri contorni.

Nell’immaginario collettivo, il pollo arrosto con patate è un piatto iconico quanto il fish and chips inglese, ma potrebbe essere interessante scoprire altre golose ricette.

Ad esempio, per rendere la carne di pollo più tenera e succosa non dovremmo fare altro che sfruttare vino bianco, agrumi o passata di pomodoro.

Per avere un’alternativa alla solita pizzaiola, potremmo poi sperimentare una facilissima salsina cremosa a base di pecorino.

Inoltre, non sottovalutiamo questa ricetta in cui il pollo ha un cuore sorprendentemente profumato e più leggero del classico formaggio, perfetto per le cene estive.

Si tratta di una preparazione semplicissima, che permette di insaporire il tradizionalmente insipido petto di pollo in una sola mossa.

Anziché friggere i petti di pollo e dare vita ai soliti involtini ripieni con prosciutto e formaggio, proponiamo di seguito una farcitura più fresca.

Si tratta del burro alle erbe, ottenuto molto semplicemente amalgamando il classico burro con un mix di erbe aromatiche a piacere.

Nello specifico, per la ricetta in oggetto, occorreranno:

4-5 fettine sottili di pollo;

250 g di burro;

rosmarino;

basilico;

maggiorana;

origano;

timo;

aglio e pepe q.b.

Ha un cuore sorprendentemente profumato e più leggero del classico ripieno al formaggio questo pollo in padella molto saporito

Dopo aver fatto intiepidire il burro per circa 15 minuti fuori dal frigo, trasferiamolo in una ciotola e lavoriamolo con una forchetta.

Aggiungiamo quindi il mix di erbe aromatiche precedentemente tritate così da ottenere un composto omogeneo.

Se ci sembra troppo pastoso, per renderlo più spalmabile possiamo aggiungere circa 40 ml di olio d’oliva.

Modelliamo l’impasto in modo tale da ricavarne un panetto, che andrà fatto riposare in frigorifero per un’oretta opportunamente coperto con carta stagnola.

Nel frattempo, prepariamo le cotolette di pollo e, una volta cotte, farciamole con il burro aromatizzato.

Facciamole poi leggermente scaldare in forno per far sciogliere il ripieno e serviamole belle calde.

Teniamo presente che, qualora avanzasse il burro alle erbe, può essere conservato in frigorifero fino a due settimane e si adatta a tantissime preparazioni.

È ottimo anche abbinato al pesce o molto semplicemente spalmato su una bruschetta.

