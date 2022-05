Il riciclo creativo in casa è davvero una pratica che non dovremmo mai sottovalutare. Grazie alle idee fornite da quest’ultima, infatti, potremmo realizzare delle creazioni interessantissime e utili per il nostro appartamento. Tutto ciò che dovremo fare sarà far viaggiare la creatività e metterci all’opera. Gli elementi a cui donare una vita del tutto nuova sono davvero molti e le idee e gli spunti di certo non mancano mai.

Il riciclo delle vecchie ciabatte da mare e degli altri oggetti in casa che potrebbe davvero sorprenderci

Gli oggetti da trasformare nella propria casa sono davvero tantissimi e possono sorprenderci ogni giorno. Un semplice e vecchio costume da bagno che ormai non indossiamo più, ad esempio, potrebbe rivelarsi utilissimo in casa. Allo stesso modo, i maglioni che ormai si presentano come vecchi e rovinati e che siamo sicuri di non indossare durante la prossima stagione, potrebbero sorprendere grazie al riciclo creativo.

Nella lista ritroviamo anche le nostre infradito da spiaggia. Compagne di vacanze, che ci hanno fatto camminare sulle spiagge più belle, queste ciabattine si rompono spesso dopo qualche anno. Buttarle via sarebbe un grande errore, oltre che sicuramente anche un peccato. Infatti, grazie a delle idee davvero interessanti, potremmo facilmente trasformarle in oggetti a cui forse non avevamo ancora mai pensato.

Facciamo ben attenzione a sbarazzarci delle vecchie infradito ormai rotte e vecchie perché sono davvero formidabili e utilissime in casa

Le nostre infradito potrebbero aiutarci ad abbellire la nostra casa. Prendendo un quadro vuoto, ad esempio, potremmo riempirlo proprio grazie alle nostre ciabatte. Su un foglio, dipingiamo i colori che ci ricordano il mare e l’estate. Successivamente, su questo stesso foglio, attacchiamo le nostre infradito rotte, dipingendo anch’esse per nascondere i segni del tempo. Quando il nostro quadro sarà asciutto, tutto ciò che dovremo fare sarà appenderlo nella stanza che riteniamo più idonea. In questo modo, infatti, avremo sempre mare ed estate a portata di mano, in modo tale da ricordare ogni giorno le nostre bellissime vacanze.

Altra idea davvero interessante riguarda la trasformazione di una vecchia infradito in un timbro per bambini. Infatti, prendendo la parte della punta, dovremmo tagliarne due sezioni da incollare insieme per creare un timbro piuttosto spesso. Facciamo un piccolo buco all’interno, dandogli la forma che vogliamo abbia il nostro timbro e inseriamo la punta di un pennarello. Avremo un timbro con cui giocare con i nostri bambini e con cui divertirci. Dunque, facciamo ben attenzione a sbarazzarci delle vecchie infradito perché le idee per trasformarle sono davvero tantissime.

