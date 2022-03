Convenzionalmente, la carne di pollo è un vero e proprio must nella dieta di chi vuole mantenersi in forma e leggero.

L’unica pecca di questa carne dalle mille virtù, che spaziano dai bassi valori calorici all’alto grado di digeribilità, potrebbe essere il sapore.

Non è un mistero, infatti, che il petto di pollo, oltre a presentarsi con una consistenza abbastanza stopposa, sia anche piuttosto insipido rispetto alle cosce.

Per fortuna, non mancano gli stratagemmi per rendere più sfizioso e goloso questo taglio, senza comunque perdere di vista l’obiettivo di una cena light.

Ad esempio, potremmo provare questa particolare versione di pollo al limone, arricchito semplicemente da una nuvola di spezie.

Ancora, poi, potremmo insaporirlo affidandosi al genuino e vitaminico connubio arancia e finocchio, perfettamente di stagione.

Se proprio vogliamo essere ancora più spicci e veloci, non dovremo fare altro che intingere gli straccetti di petto di pollo in goduriose salsine. Ketchup, maionese o salsa yogurt si prestano benissimo a rendere più intrigante il sapore della carne, anche se non possiamo considerarle propriamente light.

Come dicevamo, però, il problema non riguarda solo il gusto, ma anche la consistenza del taglio di carne in oggetto, che potrebbe risultare più dura.

Anche rispetto a questo inconveniente, comunque, non mancano soluzioni semplici e veloci, nonché di grande effetto.

Non resta, dunque, che scoprire come ammorbidire il petto di pollo anche senza ricorrere ai soliti espedienti quali birra o latte.

Nello specifico, ci occorreranno:

12 fettine di petto di pollo (300 g);

80 g di pecorino grattugiato;

sale, pepe e origano q.b.;

80 g di taralli;

olio extravergine d’oliva.

Mentre per la salsa serviranno:

80 g di pecorino grattugiato;

120 g di acqua tiepida;

pepe q.b.

Come ammorbidire il petto di pollo e renderlo cremoso e saporito anche quando siamo a corto di birra o latte

Per prima cosa, provvediamo a grattugiare il pecorino e a sbriciolare i taralli grossolanamente.

Prendiamo, poi, una fetta di pollo alla volta, saliamo e pepiamo da entrambi i lati e completiamola con una farcia a base di pecorino e origano.

Realizzati degli involtini, impaniamoli nei taralli sbriciolati e trasferiamoli su una teglia foderata di carta forno, condendo con un filo d’olio.

Lasciate le bombette a cuocere a 200°C per 20 minuti, prepariamo la salsa: scaldiamo l’acqua e aromatizziamola con il pepe, poi frulliamola con il pecorino.

Ottenuta la crema, utilizziamola per guarnire gli involtini di pollo appena sfornati e serviamo ben caldi.

La salsa cacio e pepe si rivelerà la chiave giusta non solo per dare uno sprint nel gusto, ma anche per ammorbidire la carne.