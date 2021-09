L’autunno è appena arrivato e la moda già pensa alla prossima primavera 2022, con nuove tendenze e abbinamenti che fanno battere il cuore.

Un nuovo stile ha fatto la parte del leone durante le scorse sfilate di Brand molto noti. Questa tendenza vuole riscoprire ed esaltare con eleganza il fascino della donna esploratrice e sicura di sé.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Di certo ha stregato tutte in passerella questo stile selvaggio che esalta bellezza e femminilità delle donne, ma senza esagerazioni o troppi fronzoli. I colori dominanti delle prossime stagioni? Ovviamente color cammello, bianco, oro e avorio. Ecco come usarli nello stile detto “safari”, che è partito alla riscossa delle passerelle.

Come indossare lo stile safari e quali capi mescolare per ottenere look mozzafiato

Lo stile è la rivincita delle donne che non vogliono passare inosservate o mostrare alcun accenno all’insicurezza. Lo compongono capi dei toni della natura, indossati con determinazione per ottenere un look femminile e seducente al punto giusto.

La moda rivisita i famosissimi “shorts da turista”, facendoli diventare pantaloncini morbidi e trendy. Occorrerà indossarli con stivali comodi, camicia bianca e cappotto dello stesso tessuto e colore del pantaloncino.

Un pezzo forte, poi, è l’abito chemisier, da indossare rigorosamente con l’immancabile accessorio che sfina la figura e riduce il girovita. Qui l’abbinamento con la maxi-city-bag color cuoio è d’obbligo.

Abbiamo poi le bellissime bretelle, che sono l’accessorio prettamente maschile indispensabile per esaltare la femminilità di ogni donna. Queste sono perfette con pantaloni in cotone a vita alta e leggermente a campana all’altezza della caviglia.

Perché ha stregato tutte in passerella questo stile selvaggio che esalta bellezza e femminilità

Collane a lucchetto, gonne con bottoni, guanti e bauletto: anche gli accessori hanno una grandissima importanza nello stile safari. È probabilmente il fascino del mistero la vera arma vincente di questa tendenza 2022.

E poi sandali, bracciali in osso e frange ovunque. E chi pensa che sia impossibile coniugare lo stile safari con le sera sbaglia di grosso. Tulle, balze e pois nei toni neutri sposano perfettamente una giacca écru e una cinta color cuoio, tipiche di questa moda.

L’importante sarà sicuramente giocare sui colori giusti, quelli che fanno pensare al deserto e alla natura incontaminata. Si deve sempre trattare di abiti comodi e tessuti confortevoli e freschi.

Il metallo dominante sarà certamente l’oro, un colore caldo che impreziosisce questo stile nel modo migliore possibile.