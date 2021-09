Il profumo ci aiuta a fare emergere la nostra personalità e a darle valore. Un aroma piacevole sulla pelle può comunicare le nostre intenzioni, ma anche regalarci delle sensazioni piacevoli attraverso l’olfatto. Non solo. Il profumo ha doti curative e calmanti che possono aiutare il nostro stato psico-fisico. E, se utilizzato con astuzia, può rendere la casa un luogo più piacevole in cui vivere.

Effetti positivi sulla psiche del profumo

I profumi potrebbero avere effetti benefici sull’umore. Durante la Seconda Guerra Mondiale, le essenze erano diffuse nei rifugi dai soldati inglesi per calmare la popolazione spaventata. Secondo la letteratura medica dell’epoca, le fragranze di camomilla, valeriana, rosa e geranio avrebbero svolto una funzione sedativa. Anche negli ospedali i profumi potrebbero dare una mano. Le essenze di agrumi e pino marittimo aiuterebbero a rendere meno cupo il periodo della degenza. Negli uffici, poi, diffondere pino silvestre e lavanda avrebbe un effetto stimolante: la resa lavorativa aumenterebbe anche del 10%.

Come il profumo può farci stare meglio più tre trucchi con l’acqua di Colonia

Parliamo ora di come affrontare alcuni fastidiosi problemi della pelle. Grazie agli oli essenziali, possiamo agire positivamente sul nostro aspetto e allo stesso tempo migliorare il nostro stato di salute. Lavanda, origano e mirto sono adatti a combattere l’acne. Per le pelli grasse la scelta dovrebbe ricadere su salvia, cipresso, issopo e maggiorana. Le pelli secche invece traggono sollievo da rosa, menta, sandalo e mirto.

Preparare un rimedio con le erbe

Attraverso queste erbe in infusione si possono preparare tonici da usare prima di dormire o al mattino appena svegli, per iniziare bene la giornata. Possiamo creare il nostro tonico usando erbe raccolte nella natura: un’attività che renderà le passeggiate più divertenti e stimolanti. Oppure, possiamo rivolgerci alla nostra erboristeria di fiducia. Attenzione, però: le erbe devono essere fresche, perché altrimenti gli oli essenziali perdono le loro proprietà.

Un’arma segreta per la casa

Tra le fragranze più celebri c’è l’acqua di Colonia. Inventata nel 1600, in molti consideravano questa composizione di acqua di fiori d’arancio, bergamotto, limone, rosmarino, arancia e lavanda un vero toccasana. Ancora oggi, le persone apprezzano le sue doti antisettiche. In pochi, però, sanno come utilizzarla al meglio nell’ambiente domestico.

Una biancheria più profumata

Versare qualche goccia di acqua di Colonia nel risciacquo della biancheria donerà a quest’ultima un aroma delicato e piacevole. Possiamo anche rinfrescare i cassetti e gli armadi lasciandovi dentro delle boccette vuote.

Aria fresca

Con l’acqua di Colonia possiamo migliorare la qualità dell’aria che respiriamo. Mettiamo qualche goccia nell’umidificatore per una boccata d’aria fresca tra le mura domestiche.

Mai più odore di fumo

Se, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a fare sparire quel fastidioso odore di fumo dai mobili e dalle pareti, ecco un rimedio che risolverà subito il problema. Prendiamo un posacenere (resistente al fuoco) e bruciamoci dentro dell’acqua di colonia. L’aroma assorbirà la puzza di sigarette in men che non si dica.

Ecco come il profumo può farci stare meglio più tre trucchi con l’acqua di Colonia per rendere la casa più accogliente. Il Mondo dei profumi è tutto da scoprire, e può regalarci piacevoli sorprese.