Questa particolarissima specie cresce spontanea in moltissimi luoghi d’Italia e non tutti ne conoscono il grandissimo potenziale. Chi cerca una pianta resistente a freddo e gelo, che non ha bisogno d’irrigazioni frequenti e che duri tutto l’anno deve assolutamente scegliere la piantaggine.

Essa fiorisce da maggio fino a ottobre ed è perfetta anche sui balconi e per la coltivazione in vaso. Ancora distrattamente qualcuno la calpesta senza riconoscerla, ma ecco perché è preziosissima nelle aiuole in giardino e non solo. Si tratta di una pianta officinale, apprezzata per le proprietà nutrizionali, ma ecco perché i maggiori benefici sono proprio in orto e giardino.

Che caratteriste ha e come coltivarla in aiuole o su balconi e terrazzi

La Plantago Lanceolata, questo il suo nome scientifico, cresce in quasi ogni tipologia di terreno in Italia. Pascoli, boschi, o terreni fino ai 2000 metri sono spesso tappezzati dalla Piantaggine.

Fiorisce con meravigliose punte di colore bianco e i fiori ricevono l’impollinazione ad opera del vento o dell’intensa attività delle api. Il fiore lascia spazio ai piccoli frutti medio scuri e poi ai semi a barchetta, veramente super fertili. Ma quali sono i vantaggi di scegliere proprio questa pianta in giardino?

La pianta non teme né la neve né le gelate invernali. Ama il pieno sole, ma crescerà benissimo anche a mezz’ombra. Resisterà esattamente tutto l’anno, anche se collocata in terra e non adeguatamente protetta dall’inverno. La pianta vegeta ovunque e non ha bisogno di un terreno particolare o di concimi e fertilizzanti.

La piantaggine è perfetta anche per terreni che vengono frequentemente calpestati, per cui può essere una buona idea seminarla come manto erboso. Questo l’accomuna a quest’altra soluzione per prati rustici e folti senza troppa manutenzione.

La piantaggine sopporta anche periodi molto lunghi di siccità. Solo per la coltivazione in vaso necessiterà di qualche irrigazione in più, ma nulla di troppo frequente.

Qualche ultimo vantaggio importante

Con la piantaggine è possibile riempire aiuole o bellissime fioriere da giardino realizzate con il fai da te e questi materiali da riciclo.

È possibile, inoltre, riprodurre la pianta anche per divisione, ma la semina sarà semplicissima, perché i semi sono davvero molto fertili. Questa pianta cresce praticamente da sola e non avrà bisogno di manutenzione, ma di pochissime accortezze.

È possibile consumare le foglie in cucina da fresche o seccarle e tritarle per rimandare la consumazione ai mesi successivi.