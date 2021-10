Cucinare i broccoli è sempre un’agonia. E i motivi principalmente sono due: l’odore di broccoli che si impregna ovunque e il modo in cui vengono cucinati, che è o in padella o bolliti. Ma se i broccoli vengono cucinati così nessuno potrà dirgli mai di no, perché sono veramente eccezionali. Chi è più creativo arriva a fare delle torte rustiche con i broccoli oppure degli sformati, ma nulla a che vedere con la ricetta che ora proponiamo. Anche perché esistono verdure più indicate per fare lo sformato, come ad esempio il cavolfiore. Vediamo allora come fare i broccoli e soprattutto come farli mangiare a tutta la famiglia senza essere ridondanti.

Il timballo

La ricetta è veramente gustosa e praticamente nessuno dirà di no al timballo di broccoli, questo perché i mix di sapori sarà veramente splendido. Possiamo sia farlo come antipasto, magari mettendolo in vari tegamini di terracotta, oppure come primo piatto, ma c’è anche chi lo mangia come secondo. Insomma ognuno può fare un po’ come vuole. Vediamo gli ingredienti:

2 rotoli di pasta sfoglia;

800 grammi di broccoli;

250 grammi di ricotta;

3 uova;

1 spicchio d’aglio;

3 cucchiai di parmigiano grattugiato;

olio evo;

sale e pepe.

Ingredienti quindi molto facili da reperire. Ma partiamo subito con la preparazione. La prima cosa da fare, sempre, è lavare i broccoli e poi tagliare le cime. Ora lessiamo i broccoli e cuociamoli al vapore per 10 minuti. Dato che quando lessiamo i broccoli l’odore potrebbe non essere dei più gradevoli, prendiamo un batuffolo di cotone, lo immergiamo nell’aceto e lo mettiamo vicino al fornello. In un tegame poi mettiamo l’aglio con l’olio e poi aggiungiamo i broccoli. Aggiungiamo anche sale e pepe. Quando sono belli cotti, come piacciono a noi, li frulliamo.

Ora in una ciotola mettiamo la ricotta, le due uova, il parmigiano e regoliamo sempre con sale e pepe. Aggiungiamo anche i broccoli frullati e continuiamo ad amalgamare il tutto. Ora prendiamo una teglia, ci mettiamo sopra un foglio lavabile in silicone e stendiamo la pasta sfoglia. Pratichiamo dei fori con la forchetta sul fondo e versiamo il composto. Ora con il secondo foglio copriamo la parte superiore e facciamo aderire bene il composto ai lati. Sempre con la forchetta facciamo dei fori qua e là sulla parte alta del timballo.

Rompiamo l’ultimo uovo, lo sbattiamo e con un pennello lo spennelliamo sopra la pasta del timballo. Ora lo infiliamo nel forno a 180 gradi per mezz’ora. Ed ecco che il timballo è pronto.

