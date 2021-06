Nelle giornate estive preparare ricette fresche e veloci è l’ideale. Oggi, proponiamo una colorata, leggera e gustosa frittata estiva di verdure perfetta per una calda giornata di giugno. Si tratta di una semplice ricetta nutriente per gustare un pranzo fresco ricca di sfiziose verdure di stagione. Consigliamo di servirla come piatto unico con un contorno di insalata o come antipasto da condividere con tutta la famiglia.

Gustosa frittata estiva di verdure perfetta per una calda giornata di giugno

Questa ricetta è ricca di verdure di stagione che rendono la pietanza unica e gustosa. Ecco gli ingredienti per la frittata estiva di verdure:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

a) otto uva;

b) 150 grammi di prosciutto cotto;

c) tre zucchine;

d) 150 grammi di asparagi;

e) 300 grammi di spinaci;

f) otto fiori di zucchina;

g) sale, pepe, parmigiano reggiano a piacere.

Preparazione

Tagliare le zucchine in fette di circa 4 mm. Poi, dividere gli asparagi a metà, pulire gli spinaci e privare i fiori di zucchina del picciolo.

In una ciotola rompere le uova e aggiungere a piacere parmigiano reggiano, sale e pepe. Poi aggiungere il prosciutto cotto tagliato a cubetti o listarelle sottili. Amalgamare il tutto.

Scaldare nella padella (da mettere successivamente in forno) un po’ di olio e aggiungere gli asparagi e le zucchine, cuocere per circa dieci minuti. Poi, aggiungere gli spinaci e farli saltare per qualche minuto insieme alle altre verdure.

Infine, versare il contenuto della ciotola nella padella e adagiare sopra i fiori di zucchina. Cuocere la frittata per circa quindici minuti a fiamma bassa, coprire con un coperchio. Poi, concludere la cottura in forno preriscaldato a 180 gradi per circa otto minuti. La frittata fresca di verdure è pronta per essere servita.

Gli ingredienti della frittata possono variare a seconda delle verdure di stagione. Ma si possono aggiungere anche formaggi vari o salumi a piacere.

Inoltre, per una giornata al mare, sdraiati sul telo e con occhiali da sole, bevendo una bibita fresca l’ideale è mangiare un doppio tramezzino di pollo leggerissimo e gustoso