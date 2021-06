La temperatura sta iniziando velocemente a salire e lo abbiamo notato anche dalle cospicue sudate che stiamo facendoci. Uno degli inconvenienti dell’estate è proprio questo, ovvero la sgradevole sensazione di stare letteralmente gocciolando a causa del sudore.

In realtà nulla di preoccupante dal punto di vista medico in quanto la sudorazione è una funzione vitale del nostro organismo. Attraverso l’espulsione di liquidi, il corpo mantiene una temperatura ottimale e soprattutto, in caso di temperature elevate, riesce a riportarle a livelli ottimali.

Ecco quindi che soprattutto in estate, quando la temperatura dell’ambiente è molto elevata, il nostro corpo reagisce spontaneamente per trovare il suo equilibrio.

Quali sono i consigli più interessanti per non sudare 7 camicie

Dopo aver compreso che la sudorazione è una risposta immediata ad un aumento di temperatura, andiamo a vedere possibili soluzioni per mantenerla costante.

Innanzitutto gli esperti ci dicono che in generale e soprattutto in estate è necessario bere molta acqua, per lo meno 2 litri. Questa andrà a diminuire automaticamente la temperatura corporea, evitando di innescare la sudorazione.

Inoltre utilizziamo capi leggeri come il cotone o il lino che agevoleranno il contatto dell’aria con la pelle, producendo una termoregolazione diffusa.

Infine limitiamo il consumo di alcune sostanze come il caffè o gli alcolici che vanno ad agire come stimolo sulle ghiandole dedite alla produzione di sudore.

I rimedi infallibili per eliminare la puzza di sudore dai capi senza lavarli

Oltre al nervosismo di ritrovarsi perennemente zuppi di sudore, lavare continuamente gli abiti li indebolisce o li rovina irreversibilmente.

Prima di buttare i panni nel cestone della biancheria sporca proviamo i rimedi infallibili per eliminare la puzza di sudore dai capi senza lavarli. Il primo è il bicarbonato in quanto cospargendolo sulla nostra maglietta in corrispondenza delle chiazze di sudore, questo andrà a eliminare la puzza dopo alcune ore.

E ancora. Prendiamo un giornale, appallottoliamolo e posizioniamolo nelle maniche, ascelle o su qualsiasi altro punto da trattare. La carta del giornale attirerà tutta la puzza come una spugna, considerata la sua porosità.

Infine l’ultimo consiglio potrà sembrare molto bizzarro ma non per questo meno utile. Per rimuovere i cattivi odori proviamo a posizionare il nostro capo vicino ad un panno umido di vodka. Quando l’alcool evaporerà, porterà via con se anche la puzza di sudore.

