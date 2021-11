Fra gli ortaggi autunnali più utilizzati in cucina vi è sicuramente la zucca. Protagonista della festa di Halloween appena passata, la zucca può essere inserita in tantissime ricette e non deludere davvero mai.

Infatti, che si tratti di piatti dolci o salati, il suo utilizzo accontenta sempre tutti, sia grandi che piccini.

Il suo sapore delicato e la possibilità di presentarla con varie consistenze, la rendono un ingrediente fondamentale di cui è impossibile fare a meno. Oggi vedremo come valorizzare la zucca all’interno di queste polpette, croccante fuori e morbide dentro.

Infatti, sono calde e deliziose queste polpette di zucca da fare al forno che stanno spopolando per la loro bontà

Ingredienti per le polpette:

500 grammi di zucca;

90 grammi di pangrattato;

100 grammi di Parmigiano Reggiano;

scamorza affumicata a dadini;

1 uovo;

una fetta spessa di speck da tagliare a cubetti;

olio extravergine d’oliva;

prezzemolo;

aglio;

sale fino;

pepe nero.

Procedimento

Iniziamo la nostra preparazione dividendo a metà la zucca e privandola della buccia. Fatto ciò, tagliamola a fette con uno spessore di circa mezzo centimetro e disponiamole su una teglia con carta forno. Irroriamo le fette con un filo d’olio ed un pizzico di sale ed inforniamo a 200 gradi per circa 30 minuti.

Nel frattempo, tritiamo finemente il prezzemolo e mezzo spicchio di aglio, privato dell’anima interna, e mescoliamoli con il pangrattato.

Una volta cotta la zucca, poi, inseriamola all’interno di una ciotola e riduciamola in poltiglia con l’aiuto di una forchetta.

Versiamo, quindi, il pangrattato aromatizzato creato in precedenza, il Parmigiano grattugiato, l’uovo, il sale ed il pepe. Mescoliamo fino a creare un impasto compatto ed omogeneo, dal quale estrarre poi dei pezzetti di circa 40 grammi l’uno.

Al loro interno, inseriamo un po’ di scamorza ed un cubetto di speck, e richiudiamo formando una polpetta. Dopo averle realizzate tutte con lo stesso procedimento, copriamole con abbondante farina di mais, o in alternativa con altro pangrattato.

A questo punto, possiamo infornare le nostre polpette di zucca in forno statico a 180 gradi e cuocerle per circa 20 minuti. Così facendo, saranno calde e deliziose queste polpette di zucca da fare al forno che stanno spopolando per la loro bontà. In alternativa, si possono anche friggere in abbondante olio di semi.

