Per pulire il tagliere di legno e sanificarlo servono queste 2 idee naturali

Uno degli attrezzi più utilizzati in cucina è sicuramente il tagliere. Molti di noi usano quello di plastica, altri ancora apprezzano il più tradizionale e autentico fatto in legno.

Il tagliere di plastica è di più recente ideazione, e garantirebbe una pulizia maggiore. A differenza di quello in legno, infatti, assorbirebbe meno i liquidi e i resti degli alimenti, e anche meno odori.

Ogni giorno, prima di iniziare a cucinare, prendiamo il nostro tagliere, su cui affettiamo e sminuzziamo gli alimenti più variegati. Aglio e cipolla, tutte le verdure, ma anche carne e pesce di ogni genere sono solo alcuni degli alimenti che affettiamo più spesso sul tagliere.

Per non parlare di quanto siano appetitose, anche solo alla vista, delle belle fette di salame stese sopra un tagliere di legno.

Proprio a causa del contatto continuo con i cibi, il nostro tagliere potrebbe rimanere sporco e maleodorante. Per evitare, quindi, di trasformare il nostro utensile da cucina in un vero e proprio covo di germi, dovremo ingegnarci. Soprattutto nel caso in cui si tagliasse sul tagliere la carne cruda o il pesce, bisognerebbe fare particolare attenzione.

Nelle righe che seguono, quindi, scopriremo ben 2 soluzioni del tutto naturali con cui effettuare questa pulizia.

Per pulire il tagliere di legno e sanificarlo bastano queste idee naturali

Per ottenere un risultato soddisfacente in pochi minuti e senza troppa fatica, ecco come dovremo comportarci.

Dovremo prendere il nostro tagliere in legno, e ricoprirlo di bicarbonato. A questo punto, dovremo far cadere su questa superficie qualche goccia di aceto di vino bianco.

Immediatamente noteremo la comparsa di tantissime bollicine, come reazione tra il bicarbonato e l’aceto. Sarà sufficiente, poi, strofinare il tutto con una classica spugna per i piatti, e sciacquare sotto l’acqua corrente.

Altrimenti potremo distribuire sul tagliere del sale grosso, da strofinare, poi, con mezzo limone. Anche in questo caso, riusciremo ad eliminare profondamente anche gli odori più resistenti.

Per una pulizia più profonda

Per pulire il tagliere di legno ancora più a fondo, potremo utilizzare una soluzione fai da te. Bisognerà mischiare una parte di acqua ossigenata, e un’altra uguale di aceto di vino bianco.

Dopo aver lasciato agire la soluzione, dovremo risciacquare accuratamente tutti la superficie. Prima di rimetterlo al suo posto, dovremo lasciarlo asciugare perfettamente.

L’acqua ossigenata, infatti, è un prodotto che riuscirebbe ad eliminare germi e batteri, garantendo una pulizia davvero profonda. Sarebbe, quindi, un valido prodotto per pulire diversi oggetti all’interno della casa. Infatti servirebbe anche per eliminare macchie di pipì e sangue dal materasso.

