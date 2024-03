Come e in cosa investe Elon Musk - Foto da pexels.com

Elon Musk è l’amministratore delegato di Tesla e sarebbe attualmente il secondo uomo più ricco al Mondo secondo quanto riportato dalla nota rivista Forbes. Proprio per questo, potrebbe essere interessante sapere in che modo investe. In immobili? In criptovalute o commodities? Oppure nel mercato azionario? E se sì, che strategia adotta e su quali titoli punta la maggior parte del suo capitale? Cerchiamo di rispondere a queste domande in modo semplice ed esaustivo.

Come e in cosa investe Elon Musk

Già più volte su queste pagine abbiamo trattato degli investimenti dei miliardari. Ad esempio, sappiamo ormai che Peter Lynch investe nell’azionario seguendo scrupolosi criteri di selezione per i titoli da inserire nel suo portafoglio. Così fa anche Warren Buffett che, per inciso, così come il suo socio defunto Charlie Munger, non ama diversificare i propri investimenti e preferisce puntare su poche, solide aziende. Tra queste c’è Apple, che ha fatto la fortuna di Buffett, il quale è stato molto fedele a quest’azienda e ha continuato a puntarvi anche in momenti di crisi, credendo nei suoi solidi fondamentali e nel management che è stato sempre capace di risollevarne le sorti.

Ma come e in cosa investe Elon Musk? In genere in società da lui fondate e in criptovalute. La maggior parte del suo patrimonio è infatti investita proprio in Tesla. Egli controlla molte aziende e la più grande di queste è SpaceX, di cui possiede il 44%. Musk si è spesso definito “povero di liquidità” siccome preferisce creare ulteriore ricchezza reinvestendo i propri guadagni. Ricordiamo inoltre che al momento Musk è il maggior azionista di Twitter, noto social network che è stato ribattezzato ”X”. Egli fu anche tra i fondatori di PayPal, tuttavia al momento non ha più quote di partecipazione in quell’azienda, che è stata acquistata da un altro colosso del web e cioè eBay nell’ormai lontano 2002.

Le criptovalute

Abbiamo accennato che Elon Musk ami investire anche in criptovalute. Ma quali possiede? Sembra che nel suo portafoglio ci siano sia Bitcoin che Ethereum. In maggioranza, tuttavia, i suoi investimenti riguarderebbero la prima delle valute che abbiamo citato. Anche alcune delle sue aziende, come Tesla e SpaceX, possederebbero diverse criptovalute. La prima, per quanto ne sappiamo, è in possesso di 42.000 Bitcoin (per un valore di 1,3 miliardi di dollari). Almeno, questa era la cifra in suo possesso fino a giugno 2022, pertanto è possibile immaginare che questa sia cambiata nel tempo.

Quel che è certo è che il modo di investite del CEO di Tesla sia sicuramente fuori dal comune rispetto a quelli che abbiamo analizzato in passato.

L’attenzione al tema delle energie rinnovabili

Uno degli obiettivi dichiarati di Musk è quello di migliorare il Mondo. Uno dei modi in cui ha intenzione di farlo è combattere il riscaldamento globale. Pertanto, tramite le sue aziende, Musk sta investendo notevolmente in energie rinnovabili.

Inoltre, grazie al progetto Starlink, vorrebbe fornire Internet ad alta velocità a tutto quanto il nostro pianeta.

