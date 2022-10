Sono sempre più preoccupanti i numeri che vedono gli italiani colpiti da gastrite e reflusso gastro esofageo. Due disturbi che potrebbero manifestarsi in modo abbastanza simile, con dolori e senso di pesantezza all’addome, unito alla difficoltà di digestione. Fortunatamente e grazie all’impegno dei nostri medici, oggi in farmacia possiamo trovare tutto il necessario per combattere con successo queste due minacce della nostra salute. Allo stesso modo di un altro disturbo frequente, ma che potremmo sconfiggere con qualche consiglio utile. Tornando però direttamente al disturbo del reflusso esofageo, cerchiamo di capire come nasce e come potremmo combatterlo assieme al nostro medico di fiducia.

Quale potrebbe essere il miglior farmaco per il reflusso

Il disturbo gastro esofageo, soprattutto se legato al fattore emotivo, potrebbe proporsi e poi tornare successivamente con svariate recidive. Ecco, allora che il nostro medico potrebbe consigliarci una serie di farmaci, sciroppi e medicine per placare l’infiammazione della mucosa gastrica. Allo stato attuale i farmaci in grado di contrastare al meglio il reflusso sarebbero quelli dotati della sostanza IPP. Dei gastroprotettori che bloccherebbero la formazione di acidi nello stomaco. In ogni caso, data comunque la delicatezza del problema, dovremmo rivolgerci al medico e non acquistare farmaci in autonomia.

Quali sono i consigli contro il reflusso

Dieta equilibrata, priva di determinati alimenti e bevande, ma anche qualche consiglio, come quello di non sdraiarci subito dopo aver mangiato. Un’altra cosa che la medicina consiglierebbe in caso di reflusso gastroesofageo sarebbe quella di ridurre la quantità dei pasti, aumentandone invece il numero durante la giornata. Ossia, sarebbe meglio fare tanti spuntini più facilmente digeribili, piuttosto che pasti troppo pesanti e impegnativi per il nostro metabolismo.

Guarire dal reflusso esofageo potrebbe passare anche da queste rinunce a tavola

Purtroppo, nel caso di un reflusso gastro esofageo, sarebbe bene rinunciare al caffè, al tè, alla cioccolata, ai cibi speziati e alle ricette piccanti. Non dimentichiamo nemmeno che sarebbe bene consumare la frutta lontana dai pasti e che dovremmo rinunciare ai superalcolici, alle bibite gassate, ma anche alle mitiche caramelle alla menta. Attenzione particolare anche a non portare a tavola i pomodori crudi.

Quanto tempo potrebbe passare per guarire

I tempi di guarigione completa da un reflusso gastro esofageo potrebbero essere anche abbastanza lunghi. Secondo l’esperienza medica, infatti molti pazienti potrebbero guarire anche in 2/3 mesi di cure. Altrettanto comune, come dicevamo la possibilità delle cosiddette recidive, anche a causa proprio di una situazione di stress. Secondo le statistiche sono sempre di più gli italiani, uomini e donne, che combatterebbero per tutta la vita una battaglia contro il reflusso gastro esofageo. Guarire dal reflusso esofageo potrebbe passare anche da queste rinunce a tavola per velocizzare la guarigione.

