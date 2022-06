Il 21 giugno è il giorno dell’anno con più ore di luce e, come ben sappiamo, segna ufficialmente l’inizio dell’estate. In tutte le culture del Mondo, questa data è stata sempre carica di significati particolari, leggende e tradizioni antiche. Per la maggior parte delle popolazioni, se l’equinozio di primavera rappresenta la rinascita, il solstizio d’estate simboleggia la vita stessa. In questa concezione, ovviamente, tutto ruota intorno al mito del Sole, considerato da sempre simbolo di potenza, che governa su tutta la natura.

Quest’anno, proprio durante il solstizio d’estate, il Sole entra finalmente nel Cancro e per molti segni zodiacali sarà un evento straordinario. Infatti, la nostra stella, quando si trova in Cancro, tende a riaccendere in noi virtù positive, come la sensibilità, l’intuito e la vitalità. Inoltre, ci permette di vivere meglio le esperienze personali e pubbliche, rendendo più magici viaggi e incontri amorosi, e più profittevoli quelli lavorativi.

Tra i segni zodiacali più fortunati troviamo sicuramente due segni di fuoco, ossia l’Ariete e il Leone. Per il primo, quest’estate 2022 sarà davvero memorabile sotto tutti i punti di vista, sia in ambito lavorativo che familiare. Per il secondo, invece, l’arrivo del Sole in Cancro garantirà tanta gioia e serenità in amore.

Il Sole entra finalmente nel Cancro e riaccenderà l’estate di questi 2 segni zodiacali oltre ad Ariete e Leone

L’evento astrologico che abbiamo appena visto segnerà l’inizio di una fantastica estate anche per i nati sotto il segno dello Scorpione. Dopo un inizio del mese difficile e pieno di incertezze, dal 21 giugno il calore del Sole infonderà tante nuove energie positive. Queste serviranno soprattutto per migliorare la propria condizione sul lavoro e il rapporto con i colleghi che, troppo spesso, si incrina per problemi di comunicazione. Una volta appianati questi disguidi tutto andrà per il meglio, anche perché si avrà una certa serenità mentale. In amore, invece, ci sono tante novità all’orizzonte, soprattutto per i single.

Un altro segno favorito dal cielo, in quest’ultima parte del mese, sarà l’Acquario. Sul lavoro prenderanno il volo soprattutto commercianti e liberi professionisti che riusciranno finalmente a recuperare nei guadagni, dopo mesi di spese. Periodo florido anche in amore, soprattutto per le coppie sposate o fidanzate da molto tempo. In questo periodo, sarà importante organizzare una bella vacanza, magari in una città romantica, per riaccendere la passione e pianificare ulteriori traguardi insieme.

