Alcune persone guardano film e serie TV solo se le recensioni sono alte oppure se i loro conoscenti ne parlano bene. Questo è un problema, perchè basta una cattiva recensione o un’opinione negativa per affossare delle serie meritevoli.

Oggi parliamo di una serie che ha ricevuto qualche critica di troppo e che invece è un prodotto estremamente valido e che sa emozionare molto bene gli spettatori. Si tratta di una grandiosa serie TV troppo sottovalutata, che come vedremo possiamo visionare facilmente in streaming.

Una grande storia

Andiamo alla scoperta di una grande serie di animazione giapponese, che racconta una storia insolita ambientata in un mondo molto interessante.

Stiamo parlando di Bleach, adattamento dell’omonimo fumetto pubblicato tra il 2001 e il 2016 in 74 volumi.

Bleach ha delle premesse estremamente interessanti. Parla di un ragazzo che per errore riceve i poteri da “dio della morte”, che lo obbligano a difendere l’umanità da spiriti malvagi e a guidare nell’aldilà le anime delle persone decedute. Presto il ragazzo scoprirà che nell’aldilà è presente un mondo in cui vivono questi dei della morte, abilissimi spadaccini che riescono a sconfiggere spiriti temibili.

Una grandiosa serie TV troppo sottovalutata è pronta a lasciare tutti a bocca aperta su Prime Video

Da queste premesse, inizia una storia di lotta tra il bene e il male, dove il protagonista dovrà combattere per salvare il mondo e dimostrare agli altri dei quanto vale davvero.

Bleach racconta quindi una storia di battaglie al cardiopalma, in cui si inseriscono anche intrighi politici, tradimenti e colpi di scena incredibili. Forse il più grande valore di Bleach sta nei suoi tantissimi personaggi, tutti caratterizzati in maniera ineccepibile ed è impossibile non amarli.

Questa storia, originariamente raccontata in fumetto, è ora disponibile su Prime Video in forma animata. Per ora si possono visionare 8 stagioni sulle 16 totali che sono uscite, ma in futuro si stima che arriveranno tutte.

Bleach è stata immediatamente amata alla sua uscita, ma nel tempo il consenso del pubblico è un po’ calato. Tuttavia, si tratta di una serie che sa emozionare fino alla fine e che presenta dei combattimenti all’arma bianca che ci colpiscono con emozioni travolgenti.

Se siamo interessati a una storia fantasy, che combina samurai, magia e anche un po’ di spiritualismo, Bleach è perfetta per noi e non dovremmo farcela scappare.

