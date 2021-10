Le produzioni Sudcoreane sono sempre più diffuse sul piccolo e sul grande schermo. Lo dimostrano serie molto seguite come Kingdom e pellicole come Parasite, vincitore dell’Oscar 2020 per il miglior film. L’Occidente è innamorato delle storie scritte dagli sceneggiatori sudcoreani, che ultimamente sembrano avere una marcia in più. Lo dimostra l’ultimo, travolgente successo della più celebre piattaforma di streaming.

Di cosa parla la serie sulla bocca di tutti in onda su Netflix

Squid Game ha scalato rapidamente le classifiche delle serie più viste al Mondo. Tra le ragioni del suo successo c’è sicuramente la storia intrigante che racconta. Il protagonista, Gi-hun, partecipa a un gioco insieme ad altre 455 persone. Il montepremi è strabiliante: 45 miliardi e 600 milioni di won con cui risolvere ogni problema. I concorrenti, infatti, versano in gravi difficoltà economiche e sono alla disperata ricerca di una via d’uscita. Ma quello a cui partecipano non è un gioco qualunque: è un gioco mortale.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

La critica al Mondo in cui viviamo

Ritmi serrati, una trama appassionante e misteriosa, personaggi ben caratterizzati: a Squid Game non manca nulla. Ma non solo. Se questo nuovo show di Netflix potrebbe diventare il più visto di sempre è anche merito del messaggio che comunica. Come altri successi Sudcoreani, infatti, Parasite in primis, Squid Game esprime una critica tagliente alla società contemporanea. Lo fa contrapponendo al difficile Mondo degli adulti e le sue responsabilità, la dimensione del gioco tipica dell’infanzia. Le prove a cui i partecipanti si sottopongono, infatti, ricordano i giochi che facevamo da piccoli. Con una sola, sostanziale differenza: chi sbaglia muore.

Diventare adulti

Nel giocare insieme, i protagonisti di Squid Game, nonostante il pericolo in agguato, ritrovano quella condivisione di esperienze ed emozioni tipica dell’infanzia. A una critica della società Sudcoreana, super competitiva e con gravi disparità economiche, si unisce una riflessione non scontata su cosa perdiamo quando diventiamo adulti. Temi che fanno pensare e danno spessore a un prodotto confezionato alla perfezione.

Questo nuovo show di Netflix potrebbe diventare il più visto di sempre

Forse è proprio questo che ha permesso a Squid Game di ottenere un successo planetario. Nel giro di pochi giorni, spinto dal passaparola, lo show di Netflix è diventato il più visto in ben 90 Paesi. Presto potrebbe superare Bridgerton, la serie che con i suoi oltre 80 milioni di spettatori è la più seguita nella storia della piattaforma in streaming. Squid Game non sembra volersi fermare ed è pronto a conquistare un numero sempre maggiore di spettatori.