Il sogno di una vacanza al mare coi fiocchi ha il sottofondo della Hula, il sapore del latte di cocco e l’immagine di sprazzi d’ombra creati dalle palme su spiagge bianchissime. Tuttavia, per trasformarlo in realtà non sarebbe necessario salire sul primo aereo e volare dall’altro capo del Mondo.

L’Italia, infatti, può esaudire ogni desiderio e le sue coste sarebbero l’ideale per un breve weekend estivo o per le tanto desiderate ferie lunghe. Per esempio, potremmo immaginarci ai Caraibi restando in un paesino della costiera abruzzese oppure sentirci alle Maldive partendo verso il sorprendente litorale laziale.

A queste, però, si potrebbero aggiungere altre due località sbalorditive, che arricchirebbero l’Italia di due gioielli dotati di spiagge tra le più pulite al Mondo.

Premiate bandiera blu 2022 queste 2 mete estive italiane hanno spiagge pulitissime dove trascorrere indimenticabili vacanze al mare

Entrambe situate nel Sud dell’Italia, queste due cittadine hanno ricevuto nel 2022 l’ambitissima bandiera blu. Questo è un riconoscimento attribuito dalla Foundation for Environmental Education per avere spiagge, ma anche acque, pulite, sicure e ben organizzate per accogliere i turisti.

Il lungo elenco, che vede l’Italia disseminata di bandiere blu, si è implementato con l’ingresso, proprio quest’anno, di Furci Siculo (Messina) e Castro (Lecce).

Furci Siculo

Questo comune siciliano in provincia di Messina, popolato da poco più di tremila abitanti, si estende prevalentemente lungo la costa jonica. Le spiagge brunite sono lunghe lingue di sabbia e sassolini disseminate di lidi e bagnate da acque turchesi.

Questo luogo, quindi, è l’ideale per trasformarsi in rilassati bagnanti, fermare l’orologio e indossare solo costume e salsedine. Tuttavia, tra un bagno e l’altro, potremmo visitare:

il Duomo Maria Ss. del Rosario;

la Chiesa della Madonna della Lettera;

il Museo del Mare, della Pesca e delle Tradizioni Marinare.

Potremmo, poi, concederci una siesta al fresco all’interno del grazioso parco comunale e valutare qualche escursione nella vicinissima Taormina.

Castro

Spostandoci nel tacco dello stivale, Castro, in provincia di Lecce, è una perla della penisola salentina. Questo paesino è diviso in due e si distinguono una “Castro de susu”, di sopra, e una “Castro de sutta”, di sotto.

La zona “de sutta” corrisponde alla Castro Marina, fatta di piccole spiagge bianche incastrate tra gli scogli e con acque limpidissime. Tuttavia, oltre a cambiare ogni giorno caletta potremmo anche visitare, con un’escursione guidata, la rinomata grotta Zinzulusa.

Il suo nome deriva dalla presenza di infinite stalattiti e stalagmiti che dall’alto penzolano come panni stesi, chiamati proprio “zinzuli” in dialetto salentino. La zona “de susu”, invece, ha un’atmosfera più da cittadina medievale e tappe imperdibili sarebbero:

la Chiesa madre dell’Annunziata;

i resti di una basilica bizantina;

il Castello.

Allora, premiate bandiera blu 2022 queste 2 mete estive ci aspettano per le prossime vacanze al mare, riscoprendo un’Italia disseminata di “meraviglie tropicali”.

