Ci avviamo verso gli ultimi 10 giorni di maggio che scriveranno la parola fine su uno dei mesi più in fermento dal punto di vista planetario.

Il suo cielo è stato un continuo andirivieni di pianeti, e non solo, che non hanno dato un attimo di tregua all’oroscopo, impegnato in resoconti potenzialmente influenti per le nostre vite.

Il protagonista indiscusso di questo mese è stato senza dubbio Giove, “paparazzato” in compagnia dell’Ariete, segno presso il quale ha preso domicilio. Anche la Luna, poi, è stata in prima pagina, con un’eclissi in plenilunio che continuerà a favorire alcuni protagonisti dell’oroscopo.

Tuttavia, questi ultimi giorni di maggio, inclusi i primi di giugno, non saranno da meno e in “primo piano” troviamo e troveremo proprio Plutone. Infatti, anche questo pianeta è in movimento e il suo andamento retrogrado sembra aver catturato l’attenzione dell’oroscopo, soprattutto in questo periodo a cavallo tra maggio e giugno.

Ma quali segni beneficeranno del suo apparente viaggio all’indietro tra le costellazioni zodiacali? Lo scopriremo proprio in questo articolo.

Cambiamenti in arrivo tra fine maggio e inizio giugno per questi 4 segni zodiacali grazie agli influssi positivi di Plutone retrogrado

Anche se solitamente il moto retrogrado è associato a pianeti come Mercurio e Marte, questa volta è Plutone a far parlare di sé.

Questo pianeta è retrogrado dal 29 aprile ma lo sarà ancora fino all’8 ottobre, muovendosi molto lentamente. Probabilmente è per questo che a distanza di quasi 20 giorni dall’evento la sua influenza sembra essere ancora tangibile.

In particolare, Plutone retrogrado, associato a cambiamenti, rinascita e consapevolezza, porterà fortuna al Toro. Questo segno, già appartenente alla cerchia dei più fortunati del mese dal punto di vista economico, continuerà a brillare fino ai primi di giugno. Per lui si prospetterebbero nuovi eccitanti incontri all’orizzonte, nuove esperienze entusiasmanti e la forza di vivere la vita con più spensieratezza.

Sulla stessa lunghezza d’onda troviamo il segno della Vergine che vivrà giornate all’insegna del relax. Inoltre, tra tutti gli argomenti trattati dall’oroscopo sembrerebbe spiccare l’amore, con tanta fortuna all’orizzonte per coppie e single.

Gli ultimi due segni

Ci saranno, poi, cambiamenti in arrivo tra fine maggio e i primi giorni del mese di giugno, anche per i Pesci. In particolare, i nati sotto questo segno saranno circondati da tanti stimoli e desideri, che accresceranno la consapevolezza del proprio futuro e invoglieranno ad agire.

Infine, l’influsso positivo di Plutone retrogrado colpirà anche il Leone, i cui cambiamenti si vedranno soprattutto dal punto di vista fisico. In sostanza, ci sarebbe una bella dose di autostima in arrivo che potrebbe essere la svolta per la propria vita sentimentale e non solo.

