La zucca è sicuramente la regina indiscussa degli ortaggi autunnali. Grazie al suo sapore delicato e l’estrema versatilità, possiamo utilizzarla per tantissime ricette, senza mai sfigurare.

Infatti, abbiamo visto che con la zucca si possono preparare delle calde e deliziose polpette da fare al forno.

Oppure, possiamo presentarla con altre consistenze e creare ad esempio un buonissimo tiramisù.

Insomma, dal dolce al salato, con la zucca non si sbaglia mai. Anche oggi vedremo come valorizzarla in un fantastico risotto, aggiungendo un paio di ingredienti per renderlo ancora più deciso.

Infatti, sarà davvero impossibile resistere a questo delicato e cremoso risotto alla zucca da 10 e lode

Ingredienti per 5 persone

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

350 grammi di riso Carnaroli;

600 grammi di zucca;

400 grammi di salsiccia;

1 litro di brodo vegetale;

300 grammi di taleggio;

125 millilitri di vino bianco;

35 grammi di burro;

olio extra vergine di oliva;

sale e pepe nero.

Procedimento

Prima di iniziare con la preparazione del nostro risotto, prepariamo il brodo vegetale. In un tegame profondo versiamo 1,5 litri di acqua, mezza cipolla, uno spicchio d’aglio, una carota, il gambo di un sedano ed una patata sbucciata. Portiamo tutto a bollore ed iniziamo a pulire la nostra zucca.

Per fare ciò, priviamola innanzitutto della buccia, poi tagliamola a fette e poi a piccoli cubetti preferibilmente della stessa dimensione.

Ora, in una padella antiaderente, facciamo rosolare un po’ di scalogno in un filo d’olio e versiamo i pezzi di zucca. Lasciamo cuocere per 7 minuti, aggiungendo anche un mestolo di brodo in maniera tale che possano ammorbidirsi più facilmente.

Una volta cotti, mettiamo i pezzi di zucca da parte e nella stessa padella, facciamo tostare circa 5 tazzine di riso, con un cucchiaio di olio. Mescoliamo frequentemente per circa 3 minuti a fuoco vivace e sfumiamo con il vino bianco. Ora abbassiamo la fiamma ed aggiungiamo dei mestoli di brodo fino a ricoprire tutto il riso. Dovremo effettuare questo passaggio ogni volta che il riso si asciuga.

Nel frattempo, in un’altra padella, facciamo rosolare dei pezzi di salsiccia, magari a punta di coltello, insaporendola con sale e pepe.

A circa 3 minuti dal termine della cottura del riso, incorporiamo la zucca e la salsiccia e continuiamo a cuocere insieme questi ingredienti. Una volta pronto il riso, aggiungiamo i cubetti di taleggio e di burro freddo ed iniziamo a mantecare.

Un passaggio fondamentale per ottenere il massimo dal risotto

Fatto ciò, spegniamo il fuoco e copriamo la padella per un paio di minuti, in maniera tale che si raffreddi quanto basta. Questo passaggio è fondamentale perché il risotto non va mai servito bollente. Altrimenti, oltre ad un’ustione, si rischia di non distinguere a pieno tutti i sapori. Seguendo questa ricetta, sarà davvero impossibile resistere a questo delicato e cremoso risotto alla zucca da 10 e lode.