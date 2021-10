Buttare via i fiori appassiti è sempre un dispiacere, soprattutto se sono il regalo di una persona cara. Ma forse non tutti sanno che esistono dei modi originali per riutilizzarli senza essere costretti a buttarli via.

Con 3 fantastiche idee da oggi non butteremo più i fiori appassiti, anzi li terremo per molto tempo

Riciclare ciò che non è più utile, come i fiori appassiti, ci permette non sono di risparmiare, ma anche di conservare qualcosa a cui teniamo molto.

In questo articolo scopriremo come usare la creatività in modo semplice e originale per conservare i fiori appassiti, senza rinunciare a un tocco di classe per la nostra casa.

Decorazioni romantiche per la casa

Quando i fiori non sono ancora appassiti, si possono riciclare per creare delle romantiche decorazioni per la casa, soprattutto se sono dei bellissimi bouquet.

Basta legarli all’altezza del gambo con uno spago o un nastro colorato e appenderli a testa in giù su una parete. È meglio scegliere una stanza buia e ben areata.

Poi bisogna spruzzare uno strato di lacca per capelli sui fiori. In questo modo seccheranno per bene mantenendo la loro bellezza e noi avremo una decorazione romantica per la nostra casa.

Profumi per armadi

I fiori secchi mantengono il loro profumo a lungo e grazie a questa caratteristica si possono usare per profumare armadi e cassetti. A questo scopo è perfetta la lavanda, ma si possono usare anche erbe aromatiche o petali di fiori come la rosa.

Dopo aver fatto essiccare i fiori, basta metterli in un sacchetto di tessuto o in una bustina di tulle e il gioco è fatto. Sono pronti per profumare i nostri armadi e cassetti.

Per avere un profumo intenso e fresco, è utile cambiarli ogni 2-3 mesi.

In questo articolo abbiamo svelato altre 7 idee pratiche per profumare armadi e cassetti in modo naturale.

Pot-Pourri

Sempre per profumare gli ambienti di casa, si possono creare dei bellissimi pot-pourri.

Bisogna prima di tutto selezionare i fiori da usare e farli essiccare. Una volta essiccati, metterli in un contenitore con altre erbe aromatiche, agrumi o spezie, in base al profumo che vogliamo ottenere.

Aggiungere 10-20 gocce di un olio essenziale a piacimento per rendere il profumo più intenso e mescolare il tutto.

Se si tratta di un regalo, conservare il contenuto in un barattolo chiuso per mantenerne il profumo. Versare il mix ottenuto in una ciotola, un barattolo di vetro o un bel contenitore. Il pot-pourri per profumare gli ambienti della nostra casa è pronto.

Sopra a tutto il mix, si possono aggiungere dei petali decorativi o delle pigne. Anche le foglie sono ottime decorazioni, soprattutto se raccolte in periodo autunnale.

Ecco, quindi, abbiamo spiegato come con 3 fantastiche idee da oggi non butteremo più i fiori appassiti, anzi li terremo per molto tempo.