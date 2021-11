Oggi, come anticipato da ieri, è scaduto un cluster di prezzo e tempo mensile e come da statistica questo dovrebbe portare nel 90% dei casi a un minimo/massimo, assoluto/relativo. La giornata si è svolta in laterale con tendenza al ritracciamento, il setup ha portato un massimo di breve termine per i mercati o da domani si riparte subito?

Procediamo per gradi.

Alle ore 16:05 della giornata di contrattazione del 17 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.259

Eurostoxx Future

4.397

Ftse Mib Future

27.660

S&P 500 Index

4.690,28.

Il frattale annuale in questo momento è allineato al rialzo ancora per un paio di settimane

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 12 novembre.



Quali erano le nostre attese per la settimana del 15 novembre?

Minimo fra lunedì e martedì e poi rialzo fino alla giornata di venerdì. Per il momento lo scenario continua a essere confermato ma domani è importante per capire se inizierà o meno un ritracciamento di breve termine.

Proiezioni dei prezzi e aree dei minimi/massimi previsti per la settimana del 15 novembre

Dax Future

15.890/16.015

16.359/16.558

Eurostoxx Future

4.330/4.366

4.418/4.464

Ftse Mib Future

26.275/26.500

28.150/27.390

S&P 500 Index

4.655/4.689

4.767/4.908

Le aree di minimo sono state toccate fra lunedì e martedì. Ora si salirà verso quelle di massimo oppure si tornerà verso il basso?

Il setup ha portato un massimo di breve termine per i mercati o da domani si riparte subito?

Di seguito i livelli spartiacque per capire se il rialzo iniziato a metà ottobre continuerà o meno.

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 16.111. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.715.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.370. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.252.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 27.535. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 26.995.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.620. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.595.

Quale posizione di trading mantenere?

Quella Long in corso dall’apertura di martedì 19 ottobre.

Come si potrebbe presentare la giornata di contrattazione di giovedì?

Molto difficile una previsione attendibile.