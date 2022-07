Per diventare un influencer non c’è età. Bisogna soltanto scoprire cosa pubblicare sui social per provare a diventare famosi e guadagnare velocemente.

Follower e visualizzazioni sono pane quotidiano per chi decide di fare soldi con i video. Si tratta di un mondo nuovo, dove sembra semplice incassare denaro lavorando poco. Bisogna però entrare in questa realtà e capirne le dinamiche per poter sfruttare questa opportunità che offre la rete.

Guadagnare soldi con le visualizzazioni su TikTok è possibile scegliendo le cose giuste da pubblicare

Innanzitutto bisogna armarsi di pazienza ed avere capacità di analisi e di osservazione. È fondamentale studiare il social e capire cosa manca. In parte può essere utile seguire le tendenze ed essere uno dei tanti tiktoker.

Ma ciò che può far diventare famosi e far aumentare i propri guadagni è trovare la nicchia non ancora esplorata e che può piacere agli utenti. È il sogno di molti quello di diventare un influencer alla stregua di Khaby Lame, Gianluca Vacchi o Jessica Brugalli.

Nel 2021 TikTok ha raggiunto la vetta del miliardo di utenti registrati sulla piattaforma. Una marea di persone che sono pronte a visualizzare i contenuti più divertenti o particolari.

Quindi il primo passo da compiere è sicuramente mettersi all’opera per capire a quale fetta di utenti possiamo rivolgerci. Il segreto è personalizzare l’offerta, trovare qualcosa di unico da proporre, pur seguendo i trend.

Per agevolare il lavoro è lo stesso TikTok a fornire le informazioni utili a capire i target di riferimento ed i gusti delle persone. Per ottenere queste informazioni, gratuite, si deve attivare un profilo Pro, configurando il proprio account.

Oltre alle idee è necessaria anche la buona qualità del video. Non avrebbe sicuramente molte visualizzazioni un video buio, sfocato e poco accattivante. Se si vuole fare sul serio e raggiungere dei buoni guadagni non ci si può limitare alle funzioni base offerte dalla piattaforma.

Come montare un video perfetto per TikTok

Per guadagnare soldi con le visualizzazioni si deve fare sul serio. Altrimenti i follower non saranno sufficienti a farci incassare denaro. Per avere maggiori strumenti a disposizione per editare il video si possono utilizzare alcune applicazioni.

Adobe Premiere Rush offre 3 prove gratuite. Se si vuole utilizzare senza limiti bisogna sottoscrivere un abbonamento a circa 10 euro annui.

Kine Master è un altro software di editing molto potente, che offre una versione in abbonamento a circa 4,50 euro al mese. Per chi preferisse una versione gratuita è possibile provare Quik.

Sembra siano di maggior successo i video brevi, con balletti sulle note di brani famosi, filmati comici o improntati su consigli di fitness, make-up, cucina e tanti altri argomenti quotidiani.

Migliorare le proprie performance è quindi possibile e, di conseguenza, potrebbero aumentare anche i guadagni.

Lettura consigliata

