I primi indizi di inversione rialzista si erano già intravisti nelle settimane precedenti. Quando facevamo notare come a Wall Street tutto sarebbe potuto essere pronto per una ripartenza al rialzo. Dopo che un’altra settimana è trascorsa, sembra che il tempo e il prezzo potrebbero spingere al rialzo Wall Street e i mercati azionari.

La Storia, infatti, ci dice che questo è il periodo dell’anno nel corso del quale un minimo potrebbe formarsi con elevata probabilità. Questa conclusione è abbastanza immediata se si guarda al confronto tra il frattale previsionale (linea rossa) e l’andamento reale del Dow Jones.

Andiamo, quindi, a discutere le indicazioni che arrivano dal time frame giornaliero e da quello settimanale.

Il tempo e il prezzo potrebbero spingere al rialzo Wall Street e i mercati azionari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 8 luglio a quota 31.338,15, in ribasso dello 0,15% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dello 0,77%.

Time frame giornaliero

Come visibile dal grafico, la tendenza in corso è rialzista e ha come suo obiettivo più probabile area 32.586,92 (I obiettivo di prezzo). Prima di arrivare a questo traguardo, però, c’è un ostacolo molto importante da superare che già in passato ha frenato i rialzisti e che passa per area 31.734,37. Una conferma della rinnovata forza dei rialzisti, quindi, si avrebbe a seguito del superamento di questo livello. A seguire, poi, gli altri obiettivi rialzisti potrebbero andarsi a collocare in area 34.818,72 (II obiettivo di prezzo) e in area 37.050 (III obiettivo di prezzo), la massima estensione rialzista.

Qualora, invece, si dovesse andare al ribasso, il supporto chiave passa per area 29.650, minimo annuale. La rottura di questo livello potrebbe portare le quotazioni del Dow Jones verso area 27.000.

Time frame settimanale

Su questo time frame il livello chiave passa per area 30.810. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe aprire le porte a un’accelerazione ribassista il cui obiettivo più probabile passa per area 26.130. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 21.450.

Al rialzo, invece, l’obiettivo più probabile potrebbe passare per area 32.730. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 39.310.

