Milioni di utenti in Italia sono oramai dipendenti dal servizio WhatsApp. La messaggistica veloce fa parte della quotidianità di tutti coloro che sono in possesso di un cellulare con connessione a internet.

La notizia rimbalzata in rete di una possibile versione a pagamento fa tremare tutti. Pare che si arriverà a dover sottoscrivere un abbonamento per usare WhatsApp, ma vediamo con quali modalità.

Per chi diventerà a pagamento WhatsApp e come metterlo sul computer per scaricare foto e documenti liberando la memoria del cellulare

WhatsApp sta lavorando per migliorare il servizio ed offrire opzioni aggiuntive agli utenti business. Pare che saranno gli account aziendali a poter sottoscrivere un abbonamento che dovrebbe consentire di ottenere un’interfaccia ridisegnata e la possibilità di collegare fino a 10 dispositivi. Anche per le aziende dovrebbe restare comunque un’opzione facoltativa.

Gli utenti privati possono tirare un sospiro di sollievo, nulla cambierà per loro.

WhatsApp rappresenta un modo di comunicare poco impegnativo, veloce, divertente. Consente di condividere in tempo reale immagini e documenti. Permette di inviare messaggi vocali ed effettuare chiamate e videochiamate gratuitamente. Naturalmente presenta degli svantaggi riguardanti specialmente l’invasività nella sfera personale di ognuno di noi. Ma nel tempo sono stati messi a punto degli accorgimenti in grado di proteggere maggiormente la privacy ed altri ne verranno.

A cosa serve installarlo anche sul pc

Dopo aver capito per chi diventerà a pagamento WhatsApp, vediamo come attivarlo sul computer.

La memoria dei cellulari è spesso piena. Questo a causa anche delle numerosissime immagini, documenti, musica e vocali ricevuti e inviati attraverso WhatsApp. Scaricare l’applicazione sul computer darà molti vantaggi.

Per farlo è sufficiente collegarsi al sito di WhatsApp Web dal computer. Apparirà una schermata con un QRCode. Bisognerà aprire WhatsApp sul cellulare, cliccare sui tre puntini in alto a destra e scegliere “Dispositivi collegati”. A questo punto cliccare su “collega un dispositivo” e inquadrare il codice QR sul computer. Il gioco è fatto.

Sarà possibile utilizzare la messaggistica tramite pc, scaricare agevolmente file e foto ed inviarne dal computer stesso. È una modalità molto utile specialmente per chi lavora con il pc e non desidera perdere tempo passando da computer a cellulare. Per scaricare le immagini nel pc si dovrà semplicemente visualizzarle e cliccare sui tre puntini in alto a destra, scegliendo poi l’opzione “scarica”.

Un percorso molto semplice ed intuitivo che semplificherà molte attività professionali e non.

WhatsApp è il servizio di messaggistica istantanea più utilizzato al Mondo. Attualmente si può messaggiare con la versione Web soltanto collegandosi al cellulare. La svolta si avrà quando, anche se lo smartphone è scarico o spento, potremo inviare comunicazioni dal computer o altri device.

