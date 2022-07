Oltre al mare del Salento ecco 5 spiagge paradisiache del Gargano con mare cristallino, baie selvagge e profumo di zagare

Quando si pensa all’estate al mare, la mente corre veloce alle località cult per antonomasia. Ad esempio la Versilia e la costiera romagnola al Nord, le due Isole maggiori (Sardegna e Sicilia), alcune aree del Sud come il Cilento e il Salento. Tuttavia, oltre al mare del Salento ecco 5 spiagge paradisiache del Gargano perfette per le vacanze al mare in Puglia.

Perché scegliere il Gargano per un’estate al mare in Puglia

Il promontorio garganico è una terra a tratti dura e brulla ma che in termini di mare non ha nulla da invidiare alle destinazioni più blasonate.

Il litorale Nord della Regione è un ricamo di spiagge e calette, grotte e falesie, baie e speroni di roccia che affacciano su un mare dai colori più ammalianti. Si passa dal blu profondo al bianco cristallino, dal verde smeraldo a tutte le varie sfumature del celeste.

In definitiva, il Gargano è una delle mete assolutamente da non perdere per chi è in procinto di organizzare l’estate al mare in Puglia. Lungo i suoi tanti km di costa, il litoraneo alterna una carrellata di panorami e luoghi unici e suggestivi. Tra le tappe più belle dell’area troviamo il tratto di mare compreso tra Peschici e Vieste, mete da non mancare per che sceglie il Gargano.

Ecco alcune tra le spiagge del Gargano tra le più belle della Puglia

Una prima spiaggia leggendaria a due passi da Vieste è quella di Pizzomunno. Qui si trova un massiccio di roccia alto 25 metri che si staglia come un faro naturale per la navigazione. Questo possente sperone di roccia è sicuramente la maggiore e naturale attrazione della baia, conosciuta anche come la spiaggia della Scialara.

Sempre nei paraggi di Vieste (sulla strada che porta a Mattinata) si trova anche la suggestiva Baia di San Felice. Qui la roccia si alterna alla spiaggia dal basso fondale ed è coperta di ricca vegetazione che cala direttamente a mare, placido e cristallino. Tuttavia, la principale attrazione dell’area per i turisti è data dall’Architiello, detto anche arco di San Felice. Il nostro consiglio è di visitare la zona dal mare con un natante, per apprezzare meglio e in toto lo splendore della zona.

Oltre al mare del Salento ecco 5 spiagge paradisiache del Gargano con mare cristallino, baie selvagge e profumo di zagare

Infine segnaliamo altre tre possibili mete tra quelle da non perdere. La prima è la Baia di Campi, tra le più suggestive in assoluto. La spiaggia è molto larga e protetta dalla scogliera e apre alla vista della bellissima Isola di Campi. L’isolotto dista circa 400 m dalla riva ed è quindi facilmente raggiungibile. Al visitatore sembrerà di stare in vacanza ai Caraibi.

Invece Baia delle Zagare (nota ance come Baia dei Mergoli) è immersa nel verde della macchia mediterranea e si trova nel territorio di Mattinata (Foggia). La Baia si distende per circa per 1,6 km di spiaggia bianca e sottile e deve il suo nome alla presenza delle zagare. Si tratta dei fiori di arancio e limone presenti in zona, il cui profumo inebria l’aria circostante. Il posto è fantastico da vivere sia dalla costa che dal mare, magari affittando una canoa per apprezzare i faraglioni e alcune grotte della zona.

Infine citiamo Baia Rossa, adatta solo a chi è disposto a percorrere il sentiero in forte pendenza che conduce alla caletta. Un sacrificio ben ripagato, dato che al termine del sentiero si apre una distesa di sabbia bruna e protetta da una parete di roccia verticale.

