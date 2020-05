Una delle tante azioni quotidiane che davamo per scontate, che avevamo quasi dimenticato, ma che è tornata prepotentemente alla ribalta: lavarsi le mani. Uno dei primi insegnamenti ai nostri figli: lavarsi le mani prima e dopo aver fatto qualcosa, per tutelare la salute. Lavarsi spesso le mani non è solo importante, è fondamentale perché riduce del 50% la possibilità di contrarre infezioni e incamerare batteri. Merito del sapone che combatte il proliferarsi, altrimenti contagioso, dei germi. Ecco quindi l’importanza di guadagnarci in salute, lavandosi sempre le mani, non solo adesso col coronavirus, per garantire igiene a noi stessi e a chi ci sta vicino.

Lavarsi le mani almeno 10 volte al giorno

L’OMS ha dichiarato che lavarsi le mani almeno 10 volte al giorno ha permesso di limitare il proliferarsi della Sars del 55%, evitando un’ecatombe, ancora superiore. Ogni 5 maggio si tiene la Giornata mondiale dell’igiene delle mani, momento nel quale sono stati ricordati i 5 motivi, come le 5 dita delle mani, per lavarsi sempre le mani.

Ripulirsi dai batteri

Strofinando palmi e dorsi delle mani col sapone per circa un minuto, garantirà di eliminare il 99% dei batteri presenti. Si raccomanda sempre di usare il sapone, perché l’acqua da sola non basta. Bisogna agire con insistenza negli interstizi tra le dita e le unghie, dove si annida la maggior parte dello sporco.

Eliminare la sporcizia quotidiana

Lavandoci le mani spesso e bene, mettiamo ko i batteri e la sporcizia, che abbiamo calamitato su tutte le superfici toccate. Attenzione che i batteri si annidano soprattutto negli oggetti di uso frequente: cellulari, tablet e telecomandi della tv. L’80% dei microbi si cela proprio dietro questi beni quotidiani, a dimostrazione di quanto sia possibile guadagnarci in salute, lavandosi sempre le mani, non solo adesso col coronavirus.

Attenzione agli Ospedali

Quasi a profetizzare quanto poi accaduto, l’OMS ricordava che ogni anno, nella sola Europa, si ammalano oltre 3 milioni persone, dopo essere state contagiate in ospedale. Qui infatti, girando miliardi di batteri, la concentrazione è tale da trasferirsi, con percentuali altissime, da una persona all’altra. Ogni anno muoiono nel vecchio continente 37.000 persone contagiate da virus e infezioni contratti negli ospedali.

Lavarsi le mani vuol dire salvare la gente

Una corretta e costante igiene delle mani potrebbe salvare ogni anno milioni di persone. E come confermato anche dai dati anche dell’Unicef, le grandi infezioni della storia, avrebbero potuto risparmiare milioni di vite, solo con una corretta igiene delle mani.

Approfondimento

Combattere virus e infezioni stando a tavola