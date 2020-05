Come investire a 5 anni in maniera migliore che con il BTP Italia? Sapete che si può fare? E con facilità. Già, perché la fuori, al di là del panorama limitato delle vostre conoscenze di non esperti del mercato (se lo foste, non stareste leggendo, perché conoscereste già la risposta), c’è una cosa che si chiama mondo. Perché si può investire oltre l’Italia, (cogliete l’ironia, per cortesia) sapete?

Purtroppo molti investitori nostrani ritengono l’investimento una cosa da effettuare meramente nei confini nazionali. Sapete che è un difetto certificato dalla finanza comportamentale? Proprio così. Si chiama home bias. Con questo termine si intende la tendenza degli investitori italiani ad investire in titoli nazionali (azioni e obbligazioni).

Questo nonostante il grande vantaggio che può offrire, invece, un portafoglio diversificato, composto perlopiù da titoli esteri.

Se non lo sapevate, adesso lo sapete. E se lo sapevate e non lo fate, bravi. Se lo sapevate e, coscientemente, lo fate… beh, sbagliate. I nostri dubbi sul BTP Italia li avevamo già espressi recentemente in questo articolo. Torniamo invece all’assunto del titolo. Come investire a 5 anni in maniera migliore che con il BTP Italia? Ci sono molti modi. In questa sede tralasceremo di parlare dei titoli azionari, e ci limiteremo a quelli obbligazionari, che sono ciò che interessa chi si è riservato il diritto di prenotare una fetta del recente BTP Italia. Un successone, peraltro. 12 miliardi sottoscritti dal pubblico retail italiano, 10 dagli istituzionali. 1,4% in 5 anni di rendimento, che con gli sgravi fiscali arriva quasi all’1,6%.

Ed indicizzato all’inflazione, per di più. Quindi, tra 5 anni, vi restituiranno i vostri soldi, aumentati nel frattempo di quasi l’1,6%, con lo stesso potere d’acquisto di oggi. Il taglio minimo era 1.000 €. E noi, in diretta, abbiamo visto un sacco di prenotazioni da 1.000 €. Sulle quali, tra 5 anni, il sottoscrittore riceverà ben 16 €. In totale.

Un affarone. Di più: un gran bell’investimento, davvero…

Lasciamo l’ironia, e parliamo di cose serie. Siete degli affezionati dei titoli obbligazionari? Volete proprio investire in questi? Vi piacciono i titoli quinquennali legati all’inflazione? Bene. Lo sapete che li emettono tutti gli stati, non solo europei? Ah no? Peccato. Beh, adesso lo sapete. Sapevate che sono un’invenzione degli anglosassoni? Adesso sapete anche questo.

E sappiate pure che, essendo Regno Unito e StatiUuniti enormemente più sicuri, come debito, rispetto all’Italia, i loro titoli a 5 anni rendono molto meno di quelli italiani, cioè sono meno convenienti. L’America rende oggi lo 0,35% a 5 anni; il Regno unito è addirittura negativo, a -0,02%. Dovute pagare i britannici per avere il loro debito, in termini pratici. Vero è che i titoli indicizzati all’inflazione (ILB come sigla) offrono sempre un premio sui normali titoli di stato (in genere circa lo 0,40%). Ma il rendimento, al netto dei costi e delle tasse, resta comunque risibile. Quindi, come investire a 5 anni in maniera migliore che con il BTP Italia?

Come investire a 5 anni in maniera migliore che con il BTP Italia

La prima cosa da fare sarebbe non comprare bond governativi a 5 anni, che siano ILB o meno. Ma a voi piacciono quelli… la logica conseguenza è guardare a quelle nazioni che rendono qualcosa di più. Che non sono quelle a cui potete pensare voi. Perché sono quelle emergenti, non quelle sviluppate. Anche in Europa. Bisogna infatti andare in Romania, con rendimenti vicini al 4%, per trovare qualcosa di decoroso. O sconfinare in Russia, con rendimenti vicini al 5%, per lo stesso motivo. Sempre in Asia, l’india offre un ottimo 5 anni al 5,40%. Stessa cosa per il Messico, con 5,41% o il Brasile, al 5,38%, ma siamo ovviamente passati in Sudamerica.

Completando il giro del globo, il Sudafrica ha anch’esso rendimenti appetitosi al 5,43% per il proprio quinquennale.

Personalmente riteniamo che ci siano un’enormità di investimenti migliori del BTP Italia tout court, e dei quinquennali mondiali in senso generale. Ma per chi è interessato a questa tipologia di investimenti in titoli obbligazionari, le scelte fornite sono certamente migliori di quelle nostrane.