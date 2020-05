Acotel approva i conti e la ricapitalizzazione

Via libera del Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. al progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Tali conti saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti il 10 luglio 2020. Il CdA di Acotel, inoltre, ha approvato nella stessa riunione, la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2019. Via libera anche al Piano combinato 2020-2024 che recepisce gli effetti del conferimento del ramo di azienda Tech Rain S.p.a.

Acotel, iniziative volte al reperimento di liquidità

Il management di Acotel (MIL:ACO) ha intrapreso iniziative volte al reperimento di liquidità, alla ricapitalizzazione della capogruppo. Serve avviare un nuovo percorso che consenta sviluppi di business ed un nuovo equilibrio economico, patrimoniale e finanziario. Azioni decise considerando il perdurare delle difficoltà operative riscontate nelle diverse aree di business. Considerate anche le significative incertezze connesse alle prospettive future del Gruppo, nel corso dell’esercizio 2019 e nei primi mesi del 2020.

Previsto l’ingresso nel capitale della Società di investitori esterni all’attuale compagine. Gli amministratori di Acotel sperano che grazie all’operazione straordinaria i livelli di fatturato e margini reddituali siano sufficienti per riportare in equilibrio la propria gestione economica e finanziaria.

Management lavora per la continuità aziendale

Tali azioni dovrebbero essere sufficienti per coprire le obbligazioni di Acotel in essere e il fabbisogno finanziario aziendale della Società e del Gruppo almeno fino alla fine del 1° semestre 2021. In particolare, ci si riferisce alla redditività e ai flussi di cassa generati dal ramo d’azienda da conferire. Considerato anche l’aumento di capitale (pari a euro 300.000,00) e le disponibilità finanziarie derivanti dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento con Tech Rain S.p.A. per un importo fino a Euro 4 milioni.

Nel caso in cui venissero meno le ipotesi del Piano Combinato 2020-2024 verrebbe a cadere il presupposto della continuità aziendale.

Acotel ha chiuso il 2019 con ricavi pari a 1 milione di euro rispetto agli 1,8 milioni del 2019 e con un risultato netto negativo per 0,3 milioni a fronte del rosso di 5,8 milioni registrato nel 2018.

