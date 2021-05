A seguito delle novità introdotte dal Governo stiamo assaporando il piacere di riscoprire il mondo che ci circonda. Molte Regioni d’Italia sono in zona gialla e da alcune fonti potrebbero addirittura arrivare in zona bianca tra pochi giorni. Questo ci ha permesso di ritornare a fare le tanto attese gite fuoriporta per godere di una giornata diversa. Inoltre il coprifuoco è stato portato alle 23, per poi essere definitivamente rimosso dal 21 Giugno.

Proprio il fatto che molte Regioni sono in zona gialla ci permette di guardarci intorno con occhi diversi. Nel rispetto delle regole nate da questa pandemia, possiamo tornare a organizzare una fuga domenicale con i nostri amici più cari.

Le grigliate in casa o in luoghi aperti hanno da sempre conquistato tutti per la loro bontà e per il tempo trascorso in allegria

Durante il lockdown purtroppo molte attività sono state sospese proprio per diminuire i contagi. Molti di noi hanno dovuto reinventare una simbolica grigliata eseguita nei balconi di casa. Il motivo era per non rinunciare al gusto della carne arrosto o per non perdere questa tradizione.

Grigliate aperte a tutti con queste idee innovative per deliziare il palato dei nostri amici vegetariani ed il nostro dato che finalmente siamo in zona gialla. Queste possono avvenire in casa se si ha a disposizione un giardino ampio o all’aperto. In giro per l’Italia ci sono moltissime aree attrezzate allo scopo, il più delle volte immerse nella natura.

Non rinunciamo ad invitare i nostri amici vegetariani alle grigliate poiché anche per loro possiamo creare un arrosto delizioso

Il fatto che dei nostri amici siano vegetariani o vegani non significa che non possano partecipare con noi ad una grigliata. Anzi ci sono numerosissime verdure ed alimenti da poter grigliare per stuzzicare il loro palato ma anche il nostro. Ad esempio si possono mettere a cuocere delle deliziose pannocchie o dei carciofi. Creare un mix di verdure miste arrosto come melanzane, zucchine, funghi per un gusto sensazionale.

Se nel nostro gruppo abbiamo degli amici vegetariani non avremo più nessun rimorso ad organizzare una grigliata. Quindi grigliate aperte a tutti con queste idee innovative per deliziare il palato dei nostri amici vegetariani ed il nostro, perché la vita si basa su compromessi.