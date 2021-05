Ognuno ha il proprio modo per ridurre stress e ansia. C’è chi si affida alla musica, chi alla meditazione e chi ad un bagno caldo. Di quest’ultimo abbiamo illustrato, in particolare, come grazie ai suoi benefici possa sostituire l’allenamento fisico. C’è però un’altra via per tornare ad essere in sintonia con noi stessi che riguarda la dieta di tutti i giorni. È davvero incredibile come bastano questi 3 alimenti ricchi di vitamine e nutrienti per ridurre ansia e stress in modo efficace e duraturo. Non è banale quanto l’alimentazione a sua volta incida sul benessere psicofisico e mentale di una persona.

Bastano questi cibi, alcuni già noti per i loro benefici a livello fisico, per regolare ansia e stress. L’alto contenuto di vitamine e minerali li rende efficaci e salutari. Ecco, quindi, gli alimenti da integrare per essere in salute.

Arance

L’elevata quantità di vitamina C rende le arance un toccasana per il nostro corpo. Aiutano non solo nel ridurre il livello di stress, ma anche nell’abbassare la pressione sanguina e rinforzare il sistema immunitario.

Spinaci

Braccio di Ferro li mangiava per acquistare forza e invulnerabilità fisica. Gli spinaci, però, grazie ai loro nutrienti sono ideali per moderare l’ansia. Hanno un alto contenuto di antiossidanti, vitamina B, calcio e magnesio. È soprattutto quest’ultimo che interviene nel ridurre il malessere psicologico. Inoltre, essendo poveri in carboidrati, sono perfetti per diete dimagranti.

Avocado

Oltre ad alimenti come uova e mirtilli, anche l’avocado contribuisce nel mantenere bassi i parametri di stress e ansia. Infatti, l’elevata percentuale di vitamina B e di potassio hanno enormi benefici sul nostro corpo. Alimenti dai simili nutrienti sono d’enorme aiuto per la salute nervosa e mentale.

