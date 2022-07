Dopo aver cucinato probabilmente i fornelli sembreranno un territorio di guerra. Macchie e residui di cibo la faranno da padroni sulle griglie e sul piano cottura. Ma pulire sarà abbastanza semplice grazie ad alcuni trucchetti semplici ed alcuni ingredienti naturali che tutti hanno in casa. E se proprio lo sporco sarà ostinato potremmo utilizzare un trucco in più per far tornare brillanti i nostri fornelli.

Avere un piano cottura sempre perfettamente pulito in cucina è un obiettivo non difficile da raggiungere. Un piccolo segreto è quello di non lasciare depositare troppo lo sporco ma pulire immediatamente subito dopo aver cucinato. E se non abbiamo il tempo di pulire le griglie, i coprifiamma e i bruciatori, almeno puliamo il piano cottura.

Per la pulizia dei fornelli è sempre meglio utilizzare dei prodotti naturali piuttosto che i prodotti in commercio. Infatti questi potrebbero avere delle sostanze aggressive e magari dannose non solo per i fornelli ma anche per gli esseri umani.

Quindi per la pulizia dei fuochi meglio utilizzare bicarbonato, aceto o limone.

Griglia e fornelli in ghisa brillantissimi con bicarbonato e aceto ed un trucco

Per pulire il piano cottura si può utilizzare una miscela di bicarbonato ed acqua. Si aggiunge un cucchiaio di bicarbonato ad una ciotola di acqua calda e si mescola il tutto. Si immerge una spugnetta nel composto e la si passa sul piano cottura, in particolare sulle macchie più ostinate. Poi si risciacqua tutto con una spugna inumidita con della semplice acqua.

In caso non si avesse il bicarbonato si può utilizzare anche del succo di limone. Il procedimento è esattamente lo stesso utilizzato per il bicarbonato.

Anche il sapone di Marsiglia è efficace per pulire il piano cottura, ma lo è altrettanto per pulire altre parti dei fornelli. Mettiamo in un catino dell’acqua calda e aggiungiamo del sapone di Marsiglia. Mettiamo in ammollo i bruciatori, le corone e coprifiamma per circa 30 minuti. Poi eliminiamo lo sporco con uno spazzolino da denti e con una spugna in microfibra e risciacquiamo bene bene tutti gli elementi.

Può essere utilizzato lo stesso procedimento utilizzando l’aceto al posto del sapone di Marsiglia.

Pulire le griglie è sempre una parte abbastanza delicata e un po’ più complicata per la loro forma. Se le griglie sono cromate basterà immergerle in un catino d’acqua tiepida e aggiungere bicarbonato e aceto. Se non sono cromate basterà strofinarle con una spugna imbevuta in un composto fatto di acqua bollente e bicarbonato.

Il trucco della spugna magica

Ma c’è un metodo, forse il più semplice di tutti, per avere piano cottura, griglia e fornelli in ghisa brillantissimi, la spugna magica. Molti probabilmente non la conosceranno ma ogni supermercato l’ha in vendita. È perfetta per lo sporco ostinato e quindi per il piano cottura, i bruciatori del gas, le griglie e i coprifiamma. Basta immergerla in acqua e passarla sullo sporco più ostinato e sulle incrostazioni ed il risultato sarà un pulito smagliante.

La cucina è luogo dove si preparano i cibi per mangiare quindi dovrebbe essere sempre pulitissimo. Purtroppo, per quanto ci si possa impegnare nelle pulizie ci sono delle zone che sono il luogo ideale per la prolificazione dei batteri. In particolare alcuni oggetti che noi utilizziamo regolarmente sono i più pericolosi per la salute, come per esempio lo straccio. Infatti questi oggetti più di altri hanno una maggiore concentrazione di microbi e quindi andrebbero lavati con maggiore attenzione.

