La cucina è il luogo dove si cuociono i cibi, si preparano i piatti per i pasti e dove spesso si mangia. In teoria la cucina dovrebbe essere il luogo più pulito di tutta la casa. Infatti per tenere la cucina pulita ci sono in vendita una miriade di detersivi e detergenti. Un numero enorme di prodotti chimici che spesso teniamo sotto il ripiano del lavello pronti all’uso. Ma c’è un prodotto che li batte tutti.

Via detersivi e detergenti perché questo è il migliore prodotto per pulire la cucina in un baleno

La mania della pulizia ci porta ad avere in casa moltissimi prodotti chimici per qualsiasi uso. C’è quello adatto per i pavimenti, quello per i ripiani. C’è il detersivo per le stoviglie, quello specifico per i bicchieri, c’è quello per pulire gli elettrodomestici. Una serie di prodotti in confezione che occupano un sacco di spazio e costano molti di soldi. Questi detergenti e detersivi magari non sono neanche così efficaci come si pensa.

Secondo Jo Dickerson professore della scuola di Medicina del Monte Sinai, la maggior parte dei batteri in cucina gli portiamo con le nostre mani. Il professore spiega come in questo articolo: “5 oggetti inimmaginabili sono i più sporchi della cucina e pericolosi per la salute”. Jo Dickerson suggerisce di lavarsi le mani spesso per ridurre il numero dei batteri in cucina. L’acqua da sempre è il più usato prodotto contro lo sporco. Con un mix di acqua bollente e altri prodotti naturali in cucina si possono ottenere risultati strabilianti. Perciò da adesso via detersivi e detergenti perché questo è il migliore prodotto per pulire la cucina in un baleno. Vediamo alcuni degli utilizzi più efficaci dell’acqua alle varie temperature.

Alcuni modi per fare pulizia in modo efficace senza alcun prodotto chimico

Il microonde è uno degli elettrodomestici più difficili e delicati da pulire. Per una pulizia efficace non servono detergenti chimici. Mettiamo nel microonde un contenitore di acqua bollente a cui sono state aggiunte 4 o 5 gocce di limone. Lasciamo sprigionare il vapore per 5 minuti e poi puliamo con un panno in microfibra.

Per i depositi calcarei che si formano nel bollitore si può agire in questo modo. Basta mettere al suo interno dell’acqua con dell’aceto e fare agire la composizione tutta la notte. Al mattino basta risciacquare il bollitore e pulire con un panno umido.

Le pentole a volte mostrano delle incrostazioni che non sono facili da eliminare. Per facilitare la loro rimozione basta versare nella padella dell’acqua bollente e far agire il più possibile. Per un risultato ancora più efficace si può strofinare il fondo della padella con una soluzione di bicarbonato e acqua.

Spesso le tubature della cucina emanano cattivi odori oppure si intasano perché si deposita del cibo al loro interno. A volte è sufficiente versare dell’acqua bollente. Per una soluzione ancora più efficace si può versare nelle tubature un composto particolare. Una polvere fatta da una parte di cremor tartaro, quattro parti di bicarbonato di sodio e quattro parti di sale. Successivamente si versa l’acqua bollente e poi si pulisce tutto facendo scorrere acqua fredda.

Approfondimento

Pochi immaginano che questi prodotti di uso comune possono rimuovere efficacemente macchie e sporco